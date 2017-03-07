إيداع 24 قائمة ترشح للتشريعيات

تم إيداع ليلة أول أمس ملفات 24 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الرابع ماي من السنة الجارية منها 18 حزبا سياسيا وثلاث 03 تحالفات وكذا ثلاث 03 قوائم حرة.أخرى من أصل 51 سحبا لاستمارات الأحزاب هي جبهة التحريري الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي - جبهة القوى الاشتراكية - حزب العمال، جبهة النضال الوطني -حزب الحرية و العدالة - حزب جبهة المستقبل -حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة - حركة الإصلاح - جبهة الجزائر الجديدة - تجمع أمل الجزائر - الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة - الجبهة الوطنية الجزائرية - حزب الكرامة، الحركة الشعبية الجزائرية - الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية - حزب التجديد و التنمية - حزب التجديد الجزائري أما قوائم التحالفات منها «تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير» - التحالف من أجل النهضة و العدالة و البناء - تحالف تكتل الفتح فيما تم إيداع ثلاث قوائم حرة منها القائمة الحرة «أم الخير» - القائمة الحرة «نجوم برج الجزائر « - القائمة الحرة «الوحدة».

ع.موسى