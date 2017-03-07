برج بوعريريج/ من أصل 51 سحبا لوثائق الترشح
إيداع 24 قائمة ترشح للتشريعيات
06.03.2017
تم إيداع ليلة أول أمس ملفات 24 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الرابع ماي من السنة الجارية منها 18 حزبا سياسيا وثلاث 03 تحالفات وكذا ثلاث 03 قوائم حرة.أخرى من أصل 51 سحبا لاستمارات الأحزاب هي جبهة التحريري الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي - جبهة القوى الاشتراكية - حزب العمال، جبهة النضال الوطني -حزب الحرية و العدالة - حزب جبهة المستقبل -حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة - حركة الإصلاح - جبهة الجزائر الجديدة - تجمع أمل الجزائر - الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة - الجبهة الوطنية الجزائرية - حزب الكرامة، الحركة الشعبية الجزائرية - الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية - حزب التجديد و التنمية - حزب التجديد الجزائري أما قوائم التحالفات منها «تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير» - التحالف من أجل النهضة و العدالة و البناء - تحالف تكتل الفتح فيما تم إيداع ثلاث قوائم حرة منها القائمة الحرة «أم الخير» - القائمة الحرة «نجوم برج الجزائر « - القائمة الحرة «الوحدة».
ع.موسى
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