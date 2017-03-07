الحافلات الآسيوية.. الموت القادم من الشرق





تعتبر الجزائر من بين أكثر البلدان على مستوى العالم التي تسجل فيها سنويا عددا كبيرا من حوادث المرور لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بتهور السائقين والبعض الآخر يتعلق بنوعية المركبات، كما هو الحال بالنسبة للحافلات التي يتم استيرادها من آسيا.

و.هـ

رغم أن الجزائر تتوفر على الشركة الوطنية للعربات الصناعية والتي يمكنها صناعة الحافلات من الحجم الكبير نظرا للسمعة الجيدة التي تتوفر بها لدى الناقلين خصوصا من ناحية قوة المحرك، فعوض تطويرها أكثر وتوسيع نشاطها تم السماح باستيراد الحافلات الآسيوية التي غزت الطرقات وأصبحت الناقل الأول للجزائريين الذين يستعملون الحافلات في تنقلاتهم.حيث دخلت هذه الحافلات أرض الوطن دون إخضاعها لدفتر شروط صارم يحدد معايير السلامة والجودة الواجب توفرها فيها، وقد بدأنا اليوم نحصد النتائج الكارثية لذلك بعد أن تسببت هذه الحافلات في مقتل المئات من الجزائريين. وهو ما تؤكده الإحصائيات التي أعلنت عنها قبل أيام قيادة الدرك الوطني في تقرير لها كشف بأن الحافلات التي تحمل علامات آسيوية والتي تعمل على المسافات الطويلة تقف وراء أكبر نسبة من حوادث المرور في السنوات الأخيرة، حيث جاء في التقرير أن هذا النوع من الحافلات حاز على نسبة 76 بالمائة من مجمل حوادث الحافلات على المستوى الوطني، فقد أوضح المصدر بأن عدد حوادث المرور على مدار السنوات الثلاث الماضية (2014، 2015، 2016) وصل إلى أكثر من 59 ألف، أكثر من 2000 منها تسببت فيها الحافلات و1571 من هذه الأخيرة تسببت فيها الحافلات الآسيوية، أي ما نسبته 76 بالمائة من حوادث الحافلات. وقد أدت حافلات القارة الصفراء إلى مقتل 670 شخصا و7093 جريحا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي ما تزال فيه الحافلات الآسيوية تسير على طرقاتنا وتدخل عبر موانئنا من دون حسيب ولا رقيب.في الوقت الذي كان من الأجدر وضع دفتر شروط أكثر من صارم لدخول الحافلات الآسيوية التي وإن تم جمع هذه الإحصائيات عنها في إحدى الدول المتقدمة لتم منع دخولها على الفور.في الوقت الذي ما زلنا نسمع فيه بين الفينة والأخرى عن انقلاب حافلة آسيوية تعمل على إحدى الخطوط الطويلة ووفاة أغلب من كانوا فيها، وهي الأخبار التي يتمنى الجزائريون أن تتحرك الحكومة من أجل وضع حد لها من خلال تحفيز الخواص على شراء المحلية على غرار ما قامت به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري في أغلب الولايات المحلية .