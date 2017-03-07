سكان قرية المقيسمية يشنون حركة احتجاجية

ل.عزالدين

شن العشرات من سكان قرية المقسمية ببلدية مجاز الصفا بقالمة ولليوم الثاني على التوالي حركة احتجاجية قاموا من خلالها بغلق الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي قالمة وسوق أهراس بالحجارة والمتاريس في وجه حركة المرور تعبيرا منهم عن الأوضاع المزرية التي آلت إليها قريتهم دون تحرك السلطات المحلية للتكفل بها . وحسب السكان أن القطرة التي أفاضت الكأس هي مشروع إعادة تهيئة الطريق الذي يربط القرية بالطريق الوطني رقم 16 والممتد على حوالي 03 كلم الذي أوكلت عملية انجازه لإحدى المقاولات إلا أن صاحب المقاولة قام بحفر الطريق وتركه دون إتمامه لأسباب تظل مجهولة.كما اشتكى السكان المحتجين من غياب مياه الشرب والإنارة العمومية مطالبين من السلطات المحلية بربطهم بشبكة غاز المدينة وإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي التي أصبحت غير صالحة مما أدى إلى تحول شوارع القرية لمجاري للمياه القذرة مناشدين في الأخير السيدة والي ولاية قالمة بالتدخل العاجل من اجل التكفل بمطالبهم التي يقولون عنها انها مشروعة، من جهته رئيس دائرة بوشقوف وقائد فرقة الدرك الوطني تنقلا إلى مكان الاحتجاج أين قاما بتهدئة المحتجين ومطالبتهم برفع الاحتجاج وفتح الطريق أمام حركة المرور مع إعطائهم وعد بعودة الأشغال المعطلة للطريق الذي يربط القرية بالطريق الوطني رقم 16 في مدة 15 يوما فيما ستحل باقي الانشغالات وفق الإمكانيات المتاحة .