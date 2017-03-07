مكتتبو عدل 02 يشنون وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية





شن نهار أمس الأول العشرات من مكتتبي عدل 2 ، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بقالمة تنديدا بما أسموه التأخر في انطلاق الأشغال لأسباب تظل مجهولة ، ماعدا الحصة الأولى المتمثلة في 1100 سكن الكائنة بجبل حلوف أعالي مدينة قالمة والتي تسير بخطى السلحفاة على حد وصفهم، والتي من غير الممكن أن تنتهي الأشغال بها وفق الآجال المحددة، مطالبين بتوضيحات من المسؤولين، مناشدين في السياق ذاته وزير السكن بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل برنامج عدل02 بولاية قالمة الذي لم ينطلق به الأشغال بعد مثل باقي الولايات الأخرى التي تحصل أصحابها على مفاتيح شققهم، مجدّدين مطالبهم الداعية للإسراع في وتيرة الإنجاز الحصة الأولى والانطلاق في انجاز المشاريع السكنية الأخرى عبر المواقع الثلاثة الكائنة بواد الزناتي وبوشقوف وحجر منقوب، تجدر الإشارة أن حصة الولاية من هذا البرنامج وصلت إلى 8300 وحدة سكنية، بعد إضافة الحصة الجديدة على غرار العديد من الولايات الأخرى التي سجلت عجزا كبيرا في تلبية طلبات المكتتبين بالنظر إلى ضعف الحصة الأولى المقدمة . إلا أن الأشكال الذي يظل قائما هو غياب الأموال للانطلاق في انجاز هذه المشاريع السكنية الهامة التي من شأنها أن ترفع الغبن عن آلاف العائلات .

ل.عزالدين