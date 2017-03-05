تسريبات تكشف عن مفاجأة مدوية في قوائم الأفلان



تصوير فاتح قيدوم

أعلنت مصادر مطلعة أمس السبت أن قوائم الحزب التي تم تسليمها لرؤساء القوائم والتي يعول عليها في السباق الانتخابي القادم تحمل مفاجأة كبيرة عكس كل التكهنات والتوقعات وذلك عبر 48 ولاية حيث أسقطت أسماء كانت توصف بالثقيلة من المراتب الأولى .

عادل أمين

وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد أفرج عن رؤوس القوائم المترشحة في كل ولاية تحسبا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها شهر ماي المقبل والتي تضم 07 وزراء وزير الفلاحة شلغوم عبد السلام على رأس قائمة ولاية الجزائر العاصمة .وزير الصحة عبد المالك بوضياف على رأس قائمة قسنطينة وزير السياحة نوري عبد الوهاب على رأس قائمة باتنة ووزير التعليم العالي الطاهر حجار على رأس قائمة تيارت ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر واعلي على رأس قائمة مستغانم والوزيرة المنتدبة للصناعات التقليدية عائشة طاباغو على رأس قائمة إيليزي ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي على رأس قائمة عنابة والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ايدالية غنية على رأس قائمة البليدة. وفي سياق متصل تنتهي اليوم الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الـ 04 ماي المقبل في الوقت الذي سيعقد فيه الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية وهو الاجتماع الذي سيحضره العديد من الوزراء في قطاعات معينة.وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم المرحلة الخاصة بالتحضيرات المادية و الأمنية للاقتراع المقبل”. وأوضح نفس البيان أن تنظيم العمليات الانتخابية و معالجة القضايا الأمنية والجوانب المرتبطة باللجان الإدارية الانتخابية و النشاط الإعلامي ستشكل محور انشغالات هذه اللجنة” وسيضم هذا الاجتماع القطاعات المعنية بالتحضير لهذا الاقتراع و تنظيمه وسيسهر أعضاء هذه اللجنة كل حسب صلاحياته على السير الحسن لمختلف العمليات قبل و أثناء وبعد إجراء هذا الاقتراع .يضيف البيان.