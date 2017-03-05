بن غبريت تطمئن الأولياء وتدعوهم إلى عدم الخوف على أبنائهم



تصوير فاتح قيدوم

صالح. ب

دعت وزيرة التربية نورية بن غبريت الأولياء إلى عدم الخوف على أبنائهم بعد الجدل الذي أثارته حملة التلقيح في المدارس وقالت بن غبريط أنها عملية عادية تماشيا مع المواعيد الدولية. وفي السنوات الأخيرة أصبحت التلقيحات ترعب الأولياء فيستفسرون عنها ويدققون حولها. وهناك من يصل بهم الأمر إلى رفضها ومنع أبنائهم من تلقيها خشية وفاتهم. وقررت وزارة الصحة الانطلاق في حملة وطنية يوم غد، للتلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية. وكشف أطباء عن قلق وخوف كبير يعيشه أولياء التلاميذ هذه الأيام بعدما قررت وزارة الصحة الانطلاق في حملة وطنية ابتداء من الغد. وهي حملة جاءت لأول مرة،نظرا لعدم توفر لقاح خاص بالحصبة الألمانية، ونظرا إلى خطورتها والمشاكل الصحية التي تسببها، ومنذ إعلان الوزارة عن تلقيح الحصبة والحصبة الألمانية الموجه إلى تلاميذ المدارس من السنة الأولى إلى الخامسة ابتدائي وهم يستقبلون تساؤلات من أولياء التلاميذ حول مخاطره وأضراره، وهناك أولياء رفضوا منح أبنائهم الدفاتر الصحية حتى لا يتم تلقيحهم خشية عليهم، ما قد يؤدي إلى تسجيل غيابات جماعية في صفوف المتمدرسين.