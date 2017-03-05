سونلغاز تطلق عملية الدفع الالكتروني لحاملي البطاقة البنكية

مكتب العاصمة: حنان.ب

تم اليوم التوقيع على اتفاقية بين شركة سونلغاز والبنك الوطني الجزائري ويتعلق الأمر بإطلاق عملية الدفع الالكتروني عن طريق جهاز الدفع الالكتروني وكدا خدمة الدفع عن بعد وذلك عبر موقع الانترنت لشركات التوزيع وفروع شركة سونلغاز أما عن المستفيدين من هذه الخدمة فيتعلق الأمر بزبائن شركات التوزيع الحاملين للبطاقة البنكية CIB .وقد أطلقت شركة سونلغاز خدمة الاطلاع على الفاتورات عن طريق الانترنت إضافة إلى خدمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم طلباتهم التي تخص الربط بشبكة الكهرباء أو الغاز عن طريق الانترنت.وتجدر الإشارة أن شركة سونلغاز قد أطلقت في وقت سابق عملية تركيب عدادات ذكية تسمح بالكشف عن بعد لمؤشري استهلاك الضغط المتوسط والمنخفض دون وقوع أخطاء للكشف. وقد عزمت الحكومة على عصرنة التعاملات بين المواطنين والشركات مع الإدارة بتعميم عملية الدفع الالكتروني في مجالات عديدة و قد تم وضع بوابتين في متناول كبريات المؤسسات بوابة وحيدة مخصصة للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة و الأخرى متغيرة مخصصة للبنوك من اجل الدفع الالكتروني. وقد تم مؤخرا الإطلاق الرسمي للنظام الجديد للتصريح و الدفع الالكترونيين للضرائب و الرسوم “jibayatic.dz” والذي سيخص في المرحلة الأولى 2700 مؤسسة كبرى في انتظار توسيعه إلى خاضعين آخرين للضريبة. ويكمن الهدف من هذا النظام في “تحديث هياكل المديرية العامة للضرائب القائمة على استحداث تنظيم جديد و إصلاح النظام الجبائي من اجل تكييفه مع الظرف الاقتصادي الجديد. وسيتم خلال هذه السنة تزويد المساحات التجارية عبر الوطن ب 10 آلاف جهاز للدفع الالكتروني ستضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجل خلال 2016