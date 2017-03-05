تحصيل قرابة 7 ملايير سنتيم في مزاد علني لجمارك عنابة

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قامت مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة بتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني بحر الأسبوع المنصرم على مستوى مركز الهياكل القاعدية للجمارك الموجود بطريق المطار،أين تم بيع خلال المزاد عدة أنواع من البضائع المحجوزة التي كانت بمخازن الجمارك على غرار السيارات، الدراجات النارية، آلات ومعدات، والألبسة ، حيث سمحت العملية بتحصيل مبلغ 68.031.025 دج. كشف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة رضا محافظي أن المزاد شاركت فيه القباضة الرئيسية للجمارك بعنابة، وقباضة الجمارك للمنازعات بميناء عنابة، قباضة الجمارك بمطار رابح بيطاط، حيث تم بيع أنواع مختلفة من البضائع على غرار السيارات والدراجات النارية، الألبسة والآلات والمعدات، والتي تسمح وضعيتها القانونية ببيعها عن طريق المزاد العلني، هذا وقد تم تحصيل ناتج بيع معتبر قدر بـ 68.031.025 دج، وتدخل عملية البيع هذه التي تعتبر أول عملية بيع بالمزاد العلني المنظمة خلال سنة 2017، في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2016-2019 للمدير العام للجمارك الذي يركز على التحصيل الجبائي وتطهير مخازن الجمارك والتصرف في البضائع المحجوزة أو تلك المتخلى عنها من طرف مالكيها، كما ستتلو هذه العملية عمليات أخرى، تهدف إلى التصرف في البضائع المحجوزة قبل تلفها أو فقدان قيمتها، إضافة إلى تحصيل مداخيلها للخزينة العمومية وتطهير مخازن البضائع المحجوزة وتجدر الإشارة إلى أن مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة كانت قد قامت خلال سنة 2016 بعدة عمليات بيع بالمزاد العلني بناتج بيع إجمالي يقدر بـ 227.384.000 دج وهو ناتج بيع جيد مقارنة بسنة 2015 أين حقق ناتج بيع 12.034.000 دج (ما يدل على مجهودات جد معتبرة قام بها قباض الجمارك بعنابة خاصة خلال السداسي الثاني من سنة 2016.