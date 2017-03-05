تدمير مخبأين للإرهابيين بسطيف





تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجمعة بولاية سطيف, من كشف وتدمير مخبأين 2 للإرهابيين يحتويان على معدات تفجير وأدوية ولوازم نوم وأغراض مختلفة, فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب ما أورده أمس السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.وأوضح ذات المصدر أنه: “في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 03 مارس 2017 شمال ولاية سطيف (ن ع ال5), مخبأين 02 للإرهابيين يحتويان على معدات تفجير وأدوية ولوازم نوم وأغراض مختلفة فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس (ن ع ال1). وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان (ن ع ال2), تاجر مخدرات من جنسية مغربية وحجزوا قنطارين (02) و(08) كيلوغرامات من الكيف المعالج في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك ثمانية (08) تجار مخدرات كانوا على متن (03) مركبات سياحية وحجزت (1,4) كيلوغراما من الكوكايين بعين تيموشنت (ن ع ال2).من جهة أخرى أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ووحدات حراس الحدود بكل من تلمسان وتبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر ب (24394) لترا في حين تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.