توقف محرك 5-5 بوحدة PMA عن العمل يحدث حالة طوارئ في مركب الحجار





سليمان رفاس

كشفت مصادر «آخر ساعة» أن محرك 5-5 المتواجد بوحدة «PMA» بمركب الحجار توقف عن العمل نهاية الأسبوع الماضي ويشغل بساط في هذه الوحدة لنقل المواد الأولية للفرن العالي حيث لا يوجد محرك احتياطي لكي يعوضه والذي يلعب دورا أساسيا في تشغيل الفرن العالي، من جهة أخرى كشفت نفس المصادر أنه تم تجريب مضخات المياه القديمة في الفرن العالي والتي تم تركيبها ولم تعمل أيضا حيث لم ترتفع عدد الدرجات الذي تسمح باشتعال الشعلات ويجب أن تعمل المضخات التي تساهم في التبريد، وشك القائمون على تشغيل الفرن العالي في وجود عطب في الأنابيب، كما لم يعمل أيضا نظام الحماية الالكتروني وهو ما يطرح نقاط استفهام حول الكيفية التي سيشغل من خلالها الفرن العالي خلال زيارة الوزير الأول من الناحية التقنية.





تجميد قرار تحويل 5 عمال إلى محجرة جندل بسكيكدة





أكدت مصادر «آخر ساعة» أن مدير العمليات بمركب الحجار أصدر قرارا بتحويل 5 عمال من المركب إلى محجرة جندل بسكيكدة منهما عاملين في ورشة بالفرن العالي أحدهما أرسل من طرف الإدارة لأجراء تكوين في مرسيليا بفرنسا من أجل تشغيل آلات في الفرن العالي ورئيس ورشة ونقابي في نفس الوقت في الفرن العالي حيث كانوا سيستعملون ككباش فداء أو كوسيلة من أجل تعكير صفو زيارة الوزير الأول، وتدخل المكلف بالتنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين شخصيا حيث دخل إلى المركب وتحدث مع المديرية في قضية العمال وتم تجميد هذا القرار.





تقارير سوداء تصل إلى وزارة الصناعة





كشفت مصادر «آخر ساعة» أن وزارة الصناعة تلقت معلومات وتقارير سوداء حول «التخلاط» الذي حدث في المركب طيلة الفترة الماضية وكل التفاصيل المتعلقة ببعض الأطراف التي تحاول أن تبسط نفوذها داخل عملاق الحديد والتي تريد أن تفرض منطقها والتي تعمل من أجل استعمال ورقة مركب الحجار من أجل تنفيذ أجندتها التي لا علاقة لها تماما بالمؤسسة. الإطارات التي وقعت على مشروع الاستثمار غادرت دون حساب ويبقى الشيء المثير للانتباه هو أن غالبية الإطارات التي كانت حاضرة أثناء توقيع الاستثمار والتي تسببت في ارتكاب أخطاء جسيمة تقاعدوا وغادروا المركب دون حساب رغم أن الحكومة ضخت قيمة مالية كبيرة من أجل النهوض بالمركب وعودة الإنتاج في عملاق الحديد، ودعا إطارات المركب بضرورة فتح تحقيق من أجل معرفة التفاصيل الدقيقة حول الكيفية التي صرفت بها الأموال مع ضرورة محاسبة المخطئين.