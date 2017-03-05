تواصل ارتفاع أسعار الفواكه المحلية وفي مقدمتها البرتقال





بعد الأسعار القياسية التي وصلت إليها أسعار الفواكه المستوردة خلال الآونة الأخيرة، يأتي الدور هذه الأيام على الفواكه المحلية التي قفز سعرها هي الأخرى حيث بات المواطن «الزوالي» لا يقدر بتاتا على شراء هذه المادة الغذائية.وهو الحال الذي تشهده مختلف أسواق الخضر والفواكه هذه الأيام، أين لاحظنا ندرة غير مسبوقة للمنتوجات المستوردة تزامنا مع منعها من طرف وزارة التجارة، مما أدى إلى تزايد أسعار المنتوجات المحلية التي بلغت أثمانها الأسقف في ظل انعدام الرقابة والتنظيم الكافيان مما أثّر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي أصبح يعاني من الغلاء الفاحش الذي لم يعد قادرا عليه، وهو ما التمسته «آخر ساعة» خلال جولتها الميدانية التي قادتها إلى أسواق الخضر والفواكه بمدينة عنابة، أين أكد لنا مجموعة من المواطنين أنهم باتوا يجدون صعوبة بالغة في اقتناء مستلزماتهم اليومية، ما يجعلهم يتوجهون نحو الأنواع الرخيصة التي تكون في العديد من الأحيان غير صالحة للأكل تماما نظرا لنوعيتها السيئة ولكنها تبقى السبيل الوحيد لهم في ظل التهاب أسعار الأنواع الجيدة التي أصبحت صعبة المنال، وما لفت انتباهنا هو ثمن التفاح المحلي الذي فاق 500 دج ليقترب سعره من المستورد الذي بلغ 750 دج، إضافة إلى سعر التمر الذي وصل إلى 800 دج والفراولة التي تجاوز ثمنها 450 دج ، فيما شهدت الأسعار كذلك تخطي الموز عقبة 650 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما جعل المواطن «الزوالي» يلجأ إلى اقتناء البرتقال فقط باعتباره الفاكهة الوحيدة التي يستطيع شراءها بـ 200 دج، التي ومن المرجح أيضا أن تبدأ في الارتفاع لتبلغ سعر 300 دج مع نهاية الأسبوع الحالي بسبب قلّتها في الأسواق حسب ما أكده لنا التجار

وليد سبتي