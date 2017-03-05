شوارع عنابة تتحول إلى محلات للأكل السريع





تشهد في الآونة الأخيرة مدينة عنابة ظاهرة انتشار المطاعم بشكل واسع وعلى الأخص مطاعم الوجبات السريعة نظرا لطول ساعات العمل خارج المنزل وخروج النساء للعمل بعيدا عن مقر سكناتهن ويزداد يوما بعد يوم انتشار تلك المطاعم ويزداد بسرعة أكثر إقبال الناس عليها ولكن الغريب أن تجد تلك المحلات تصطف في شارع واحد وبالقرب من بعضها البعض فهي أصبحت تحتل كل الشوارع والأسرع من ذلك اكتشاف سلبيات تلك المطاعم ومضارها ولكن الغريب تجاوب الأسر والأفراد مع تداعيات الاعتماد على السرعة وخصوصا فيما يتعلق بالطعام وبخاصة الأضرار الناتجة عن ذلك فيما لا تقتصر على الصحة التي هي العنصر الأهم بل تتعداها إلى أضرار اجتماعية واقتصادية مختلفة وكل هذا في ظل غياب الرقابة على هذه المحلات حيث تنعدم بها أدنى شروط النظافة وحفظ المأكولات فأحيانا يتم استخدام مواد منتهية الصلاحية والضحية هو المستهلك وبالرغم من كل تلك الأخطار فإن المواطنين يتوافدون على مثل هذه المحلات بدون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث تسممات غذائية وكما أنهم يحبون اكتشاف أنواع المأكولات والأطباق الجديدة وكما أن انتشار مثل هذه المحلات قد ساهم في القضاء على محلات الأكلات الشعبية بمدينة عنابة وخاصة أن المواطنين يحبذون أكل المأكولات السريعة كالشاورما والهمبورغر والسندويشات.

حورية فارح