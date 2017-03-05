نظرا للازدياد الكبير لهذا النشاط وانعدام الرقابة
شوارع عنابة تتحول إلى محلات للأكل السريع
04.03.2017
تشهد في الآونة الأخيرة مدينة عنابة ظاهرة انتشار المطاعم بشكل واسع وعلى الأخص مطاعم الوجبات السريعة نظرا لطول ساعات العمل خارج المنزل وخروج النساء للعمل بعيدا عن مقر سكناتهن ويزداد يوما بعد يوم انتشار تلك المطاعم ويزداد بسرعة أكثر إقبال الناس عليها ولكن الغريب أن تجد تلك المحلات تصطف في شارع واحد وبالقرب من بعضها البعض فهي أصبحت تحتل كل الشوارع والأسرع من ذلك اكتشاف سلبيات تلك المطاعم ومضارها ولكن الغريب تجاوب الأسر والأفراد مع تداعيات الاعتماد على السرعة وخصوصا فيما يتعلق بالطعام وبخاصة الأضرار الناتجة عن ذلك فيما لا تقتصر على الصحة التي هي العنصر الأهم بل تتعداها إلى أضرار اجتماعية واقتصادية مختلفة وكل هذا في ظل غياب الرقابة على هذه المحلات حيث تنعدم بها أدنى شروط النظافة وحفظ المأكولات فأحيانا يتم استخدام مواد منتهية الصلاحية والضحية هو المستهلك وبالرغم من كل تلك الأخطار فإن المواطنين يتوافدون على مثل هذه المحلات بدون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث تسممات غذائية وكما أنهم يحبون اكتشاف أنواع المأكولات والأطباق الجديدة وكما أن انتشار مثل هذه المحلات قد ساهم في القضاء على محلات الأكلات الشعبية بمدينة عنابة وخاصة أن المواطنين يحبذون أكل المأكولات السريعة كالشاورما والهمبورغر والسندويشات.
حورية فارح
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