تجميد نشاط أعضاء المكتب التنفيذي لتجار وحرفيي ولاية تيزي وزو

أفادت مصادر محلية موثوقة أن أعضاء المكتب التنفيذي لتجار وحرفيي ولاية تيزي وزو قاموا خلال نهار أول أمس بتقديم استقالتهم، و قد جاء هذا القرار بأمر من المكتب الوطني للتجار والحرفيين القاضي بتجميد نشاط اعضاء المكتب التنفيذي لتجار وحرفيي ولاية تيزي وزو وهذا بعد الإضراب العام الذي شنه تجار وحرفيو الولاية بحر الأسبوع الماضي من أجل المطالبة فيه برحيل وانسحاب أعضاء المكتب التنفيذي بالولاية بسبب ما أسموه بسوء التسيير لشؤون الإدارة و عدم التكفل بمطالب التجار و الحرفيين بالولاية . وحسب تصريحات المحتجين فإن المكتب التنفيذي لم يكن في مستوى تطلعات التجار و الحرفيين بالولاية . كما تجدر إليه الاشارة فإن المحتجين طالبوا من خلال حركتهم الاحتجاجية بضرورة إجراء انتخابات جديدة في إطار الحرية و الديمقراطية وهذا من طرف لجنة وطنية يكون ممثلو التجار و الحرفيين طرفا فيها.

خليل سعاد