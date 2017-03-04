انطلاق فعاليات الصالون الدولي للسياحة بداية من 23 مارس

كشف أول أمس الخميس بونافع نور الدين مدير السياحة لولاية عنابة أن تظاهرة الصالون الدولي للسياحة الذي من المنتظر أن تحتضنه الولاية بقصر الثقافة محمد بوضياف من 23 إلى 26 مارس الحالي يعتبر تحديا كبيرا لكل السلطات والجهات المنظمة وخاصة أنه في طبعته الأولى ولذلك يجب تظافر الجهود بين كل السلطات وحتى وسائل الإعلام لإنجاح هذه التظاهرة خاصة أن الوقت ضيق ونسبة نجاح التظاهرة مرتبطة بالتنسيق والتعاون ما بين كل الجهات كما اعتبر هذه التظاهرة كان من المفروض أن تنظم في السنوات الماضية على اعتبار أن عنابة ولاية سياحية بإمتياز إلا أن المشكل هو انعدام قصر للمعارض بالولاية وهذا عيب وعار على ولاية مثل عنابة لهذا فإن هذه الطبعة ستكون بمثابة الإمتحان على أن يتم اكتشاف النقائص والتكفل بها في الطبعات القادمة فالخطوة الأولى لإنجاح هذه التظاهرة الدولية تأتي من الحرفيين لأن السياحة هي مهمة الجميع واسترجاع المعالم السياحية الموجودة بعنابة والنجاح هو مهمة الجميع أما “ جوادي عز الدين “ رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس عنابة فقد أكد بأن هذه التظاهرة في طبعتها الأولى هي مهمة للولاية على إعتبار أنها تتجه إلى السياحة وهي الوجهة المقصودة كما أن هذا الصالون سيعرف مشاركة سبع دول منها السعودية والإمارات العربية والهند ومصر وتركيا وتونس والمغرب بالإضافة إلى وكالات محلية ووطنية. ومن جهته “ خالد حداد “ مدير الغرفة اعتبر أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو التأكيد على الخاصية السياحية لولاية عنابة. ويعتبر ملتقى لتبادل الخبرات بين المشاركين إلى جانب التعريف بالعروض والخدمات التي تقوم بها الوكالات السياحية وكما أن طموحات مديرية السياحة تثمين السياحة الداخلية وكذلك جعل الصالون تقليدا ويتم تنظيمه كل سنة وخلال هذه التظاهرة سيتم تنظيم يوم دراسي حول واقع السياحة في مدينة عنابة والآفاق بمشاركة جامعة باجي مختار كما يعتبر الصالون فرصة للتعرف على مختلف الوجهات السياحية المتوفرة من أجل قضاء عطلتهم خاصة والصيف على الأبواب وكذا ترقية وتطوير السياحة الداخلية وتشجيعها ودعم الشراكة مع المتعاملين سواء الوطنيين أو الأجانب وهذا ما جاء على هامش الندوة الصحفية التي نشطها المسؤولون بغرفة التجارة بالتنسيق مع مدير السياحة بإشراف الوكالة المنظمة والمشرفة على هذه التظاهرة “ DMZ GRAPHICS “ والتي تمحورت حول التظاهرة الكبيرة والمهمة للولاية وهي الطبعة الأولى للصالون الدولي للسياحة، حيث أكد المتدخلون خلال الندوة بأنه سيتم عمل مخطط بينهم وبين مديرية النقل لضمان نقل المواطنين القاطنين بباقي بلديات الولاية من أجل حضور المعرض.

حورية فارح