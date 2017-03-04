تجمع للمركزية النقابية بحضور سيدي السعيد بمركب الحجار





عادل أمين

كشفت مصادر (مطلعة) من نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية عنابة أمس الجمعة لـ “ آخر ساعة” أن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته المرتقبة للفرن العالي بمركب الحجار في السادس مارس الجاري سيحضر رفقة الأمين العام للنقابة “عبد المجيد سيدي السعيد” عن تجمع عمالي كبير وذلك بعد إعطاء إشارة انطلاق إعادة تفعيل الفرن العالي بعد الانتهاء من عملية ترميمه.ويعمل الاتحاد المحلي لنقابة عبد المجيد سيدي السعيد بولاية عنابة على تعبئة العمال و كل منخرطيه من أجل إنجاح هدا التجمع العمالي الذي سيكون في استقبال الوزير الأول والوفد المرافق له من وزراء ومديرين تنفيذيين ومدريرين عامين لمؤسسات اقتصادية.... للإشارة فإن الوزير الأول خلال زيارة العمل والتفقد التي سيقوم بها إلى ولاية عنابة سيشرف خلالها على زيارة مشاريع تنموية بالولاية على غرار تدشين وحدة لإنتاج الأدوية بالمنطقة الصناعية بحي الصرول ببلدية البوني بالإضافة إلى زيارة مقر شركة المواد الصحية “ليلاس” المختصة في إنتاج ورق التنظيف الصحي والمناديل ومنتجات الصحة النسائية والخاصة بالمسنين.للعلم أن الشركة التونسية المتخصصة في إنتاج المواد والمنتجات الصحية “ليلاس” قامت بتوسيع نطاق نشاطاتها في الجزائر من خلال فرع خاص منتج وموزع وتنويع سلسلة الإنتاج هذا قبل أن يشرف على لقاء الثلاثية.