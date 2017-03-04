بن غبريت تعلن عن إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي





أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أول أمس الخميس عن إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي يوم السابع مارس الجاري داعية كافة الشركاء للمشاركة في هذه المبادرة التي ستأخذ بكل مسببات الظاهرة.

عادل أمين

وجاء تصريح وزيرة القطاع بسبب تزايد عدد حوادث العنف المدرسي في الفترة الأخيرة حيث تؤكد الإحصائيات أن الأخيرة تحصي حوالي 40 ألف حالة عنف سنويا بالمؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة. للإشارة فإن المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم كان قد رد في وقت سابق بأن الوزارة لجأت إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل في استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة حيث لفت إلى أن حوالي 260 ألف حالة عنف تم إحصاؤها ما بين عامي 2000 و2014 في الوسط المدرسي، وقعت بين المتمدرسين أنفسهم أو بين الأساتذة والمتمدرسين أو ما بين الأساتذة في حد ذاتهم. وذكر مسقم بأن الدراسة تمت عبر 400 ثانوية استهدفت حوالي 400 ألف طالب، بينت أن 63 بالمائة من التلاميذ يفضلون البقاء في بيوتهم عوض الدراسة في محيط عدائي.