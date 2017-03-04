المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تنصح الأولياء بعدم قبول لقاح «ROR» لأبنائهم





أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بيانا حول اللقاح الجديد للأطفال بداية من 6 سنوات والمسمى «ROR» بعد تلقيها عدة اتصالات من المواطنين من أجل الاستفسار وطلب النصائح فيما يخص هذا اللقاح، وبعد القيام باستشارة المجلس العلمي ولجنة الصحة على مستوى المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك اعتبرت أن هذا اللقاح الوحيد الذي يطلب فيه من الأولياء موافقتهم لتطعيم أبنائهم غير مقبول. تماما، لأنه يستحيل على الولي أن يقرر في ظل غياب معلومات كافية عن محتوى اللقاح وآثاره الجانبية التي قد تطرأ على المَديين القريب والبعيد خاصة أن بعض المعلومات غير المؤكدة تشير إلى أنه يحتوي على كميات من مادة معدنية والتي قد تسبب حسب بعض الدراسات أمراضا أخرى مستعصية ، وبناء على هذه المعطيات طلبت المنظمة من وزارة الصحة وضع نموذج موحد لترخيص الأولياء يتضمن المعطيات الدقيقة حول مكوناته ومخاطره حتى تكون الموافقة على بينة، ونصحت المنظمة الأولياء بعدم قبول هذا اللقاح خاصة وأن الأمراض التي يقي منها ليست بالخطيرة مقارنة بالأمراض المذكورة سلفا ويمكن معالجتها، كما أن هذا اللقاح تم إدخاله في الرزنامة الجديدة ولم تستفد منه كل الأجيال السابقة واعتبرت المنظمة أن «الحيطة أولى من المغامرة«.

سليمان.ر