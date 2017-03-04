7 ملايين تلميذ في الطورين الابتدائي والمتوسط سيلقحون ضد الحصبة والحصبة الألمانية





مازوز .ب

كشف مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الدكتور جمال فرار أول أمس أن الحملة الوطنية للقاح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية في الوسط المدرسي ستنطلق يوم 6 مارس وتمتد إلى غاية 15 مارس 2017، أين ستمس 7 ملايين تلميذ في الطورين الابتدائي والمتوسط.حيث قال الدكتور فرار أن وزارة الصحة قامت بالتشاور مع أقسام التربية الوطنية و كذا الداخلية والجماعات المحلية، واتخذت جميع التدابير الضرورية التي تهدف إلى إنجاح حملة اللقاح التي ستمس حوالي 7 ملايين تلميذ يدرسون في الطورين الابتدائي و المتوسط سواء كانوا في المؤسسات العمومية أو الخاصة، أين ستنطلق عملية التلقيح ابتداء من 6 مارس وتستمر إلى غاية 15منه، حيث تصادف الفترة المحددة للقاح نهاية امتحانات الثلاثي الثاني و تسبق عطلة الربيع، أي سيسمح السير الحسن للعملية وعدم التشويش على التلاميذ، حيث سيتم حشد الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي و توزيع تلقيح R-R المصنف أوليا من قبل منظمة الصحة العالمية و “كميات كافية” من اللوازم الضرورية و في الأخير، تنظيم أعمال “جوارية لإعلام و تحسيس أولياء التلاميذ ،ولغرض المساهمة في إنجاح هذه الحملة، دعت وزارة الصحة مهنيي القطاع و أولياء التلاميذ و المجتمع المدني و وسائل الإعلام إلى مد يد المساعدة ، لأن الهدف من ذلك هو ضمان حماية أفضل للأطفال و الأمهات من الحصبة و الحصبة الألمانية و السماح للجزائر بأن تكون من بين البلدان الأولى في المنطقة للقضاء على هذين المرضين،وكذا تدعيم نسبة تغطية التلقيح ضد الحصبة لأكثر من 90 بالمائة و سد خطر تنقل هذين المرضين، من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن هذه الحملة ستتم وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية و رأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح، هذا وسيدرج التلقيح المنسق الحصبة - حصبة ألمانية في رزنامة التلقيح الوطنية الجديدة ابتداء من 24 مارس 2017 لصالح الأطفال الرضع البالغين 11 شهرا من العمر، وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الحصبة بالجزائر 20 ألف حالة سنة 1996، إلى 15 ألف حالة في سنة 2003 ليصبح أقل من 100 حالة “متفرقة” سنويا، ويرجع ذلك إلى التلقيحات ضد هذا المرض.