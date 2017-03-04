بوشمة محي الدين على رأس قائمة حزب العمال بعنابة

خلافا لكل التوقعات قامت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتزكية «بوشمة محي الدين» إطار بالديوان الوطني للخدمات الجامعة لتصدر قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة بولاية عنابة وحسب مصادرنا فإن قيادة الحزب فصلت أول أمس الخميس في متصدري قوائم الحزب بالولايات التي أعلن الحزب المشاركة فيها خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل على غرار ولاية عنابة أين تم اختيار «بوشمة» من قائمة الاقتراحات التي تم رفعها مطلع الأسبوع من قبل لجنة الترشيحات الولائية للقيادة المركزية للفصل فيها وكانت كل التوقعات والتكهنات المحلية تشيير إلى إمكانية تصدر شقيق الأمينة العام لويزة حنون عضو المجلس الشعبي الولائي» فوزي حنون» للقائمة الانتخابية إلا أن قرار قيادة حزب العمال جاء عكس ذلك ومخالفا لتلك التوقعات. من جهتها أعلنت مصادر (مطلعة) لـ « آخر ساعة» من داخل الحزب عن تزكية لويزة حنون للقيادي والبرلماني الحالي بالبرلمان ورئيس نقابة مركب الحجار سابقا» إسماعيل قوادرية « لترؤس قائمة حزب العمال بولاية قالمة وذلك للمرة الثانية على التوالي وكان قوادرية قد فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2012 في نفس الولاية بعد تقدم الحزب بطعن في النتائج لدى المجلس الدستوري. والجدير بالإشارة أن حزب العمال قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 04 ماي القادم في 48 ولاية .

عادل أمين