«عيسى عمروسي» يتصدر قائمة الاتحاد بعنابة

كشفت مصادر( مطلعة) من داخل اتحاد النهضة والعدالة والبناء أمس عن تصدر رئيس المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية» عيسى عمروسي» قائمة الاتحاد في الانتخابات التشريعية القادمة وذلك بعد فصل المكتب الوطني للحزب بالعاصمة في الاقترحات المرفوعة من طرف لجنة الترشيحات الولائية للعلم أن» عمروسي» يعمل إطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر وواحدا من «كوادر» حزب جبهة العدالة بالولاية وعضو بالمجلس الشوري الوطني. وكانت جبهة العدالة قاد آلت إليها المراتب الأولى ب10 ولايات شرقية على غرار عنابة ، سكيكدة، الطارف، قسنطينة ، سطيف، سوق أهراس ، وادي سوف هذه الاخيرة التي عادت فيها المرتبة الأولى للاتحاد بوادي السوف إلى رجل الاعمال عبد الحميد منصوري ورأس القائمة بولاية سكيكدة ل «زويتن صالح» وسوق أهراس «خطاب كمال» والطارف «ولهاصي لخضر»المدعو جمال وقسنطينة « لخضر بن خلاف» وقالمة عادت ريادة القائمة لحركة النهضة، فيما تم اختيار البرلماني الحالي أحسن لعريبي ليتصدر قائمة الاتحاد بالجزائر العاصمة. وحسب مصادرنا فإن المراتب الثانية بالولايات المذكورة عادت إلى حركة البناء الوطني لرئيسها مصطفى بلمهدي.

عادل أمين