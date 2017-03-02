حملة أمنية لطرد الحراقة الجزائريين من إيطاليا





عادل أمين

شرعت قوات الدرك الايطالية في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في عملية أمنية كبيرة تعمل من خلالها على طرد كل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مختلف البلدان على غرار الجزائريين المتواجدين في الطرقات والأماكن المعزولة وبمحطات نقل المسافرين بالسكك الحديدية.وحسب مصادر إعلامية ايطالية أمس الأربعاء فإن قوات الدرك الإيطالية قامت بإجراء عملية أمنية واسعة النطاق بمدنية كونيو (شمال إيطاليا) في مجال التصدي للهجرة غير النظامية أدت في الأيام الأخيرة إلى تحديد 214 مهاجرا غير نظامي منهم حراقة من دول شمال إفريقيا والمغرب العربي اقتيد الكثير منهم إلى مركز الشرطة لأخذ بصماتهم بينما اتُخذت إجراءات طرد من على التراب الإيطالي أو إعادة فورية إلى أوطانهم بحق 11 مهاجرا آخر.وعلى سبيل المثال لا الحصر تم قرب محطة السكك الحديدية في كونيو على وجه الخصوص تقفي أثر مهاجرَين سريين كانا قادمين من تورينو قدّمت ضدهما شكوى بالإقامة غير القانونية في إيطاليا وتم الشروع بإجراءات ترحيلهما وبالقرب من محطة قطارات فوسانو تم وقف مهاجر سنغالي (22 عاما) بدون وثائق والذي بعد اصطحابه إلى مركز الشرطة لأخذ بصماته طُبّقت بحقه إجراءات الطرد لتبين أنه مقيم بشكل غير شرعي.