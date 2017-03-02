عنابة تفوز بمشروع مصنع «سامسونغ»





كشف مصدر عليم لـ «آخر ساعة» بأن ولاية عنابة فازت بمشروع مصنع علامة «سامسونغ» الكورية الجنوبية المختصة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، وحسب المصدر ذاته فإن أحد المستثمرين الخواص بعنابة تمكن من جلب المشروع إلى هذه الأخيرة، حيث أوضح المصدر ذاته بأن عملية تشييده انطلقت قبل بضعة أشهر على مستوى المنطقة الصناعية بالصرول بلدية البوني، على أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأشهر القادمة، وسيختص في الأجهزة الكهرومنزلية فقط على غرار أجهزة التلفاز المطابخ ولن يمتد نشاطه إلى الهواتف الذكية، كما أكد المصدر ذاته بأن إقامة المشروع في عنابة جاء بعد الحريق الذي شب في مصنع الشركة الكورية الجنوبية سنة 2014 بولاية عنابة، ومن المنتظر أن يوفر هذا المصنع العديد من مناصب العمل لشباب الولاية .

وليد. هـ