عبد القادر مساهل:«فتح الحدود مع المغرب غير وارد حاليا»





قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إن «فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ عام 1994 ليس واردا في الوقت الحالي»، وأوضح مساهل، في الإذاعة الثالثة أمس أن إغلاق الحدود «لم يمنع المغرب من أن يكون أول شريك تجاري للجزائر في المنطقة»، وفي سياق آخر أكد الوزير أن الجزائر محاطة بمنطقة تشهد اضطرابات وتوترات تشكل تهديدا أمنيا لها من الجنوب والشرق والغرب، ما جعلها تطور إمكانياتها لحماية حدودها واستقرارها وأضاف مساهل أن بلادنا حاضرة بقوة وبإمكانياتها الوطنية على رأسها عناصر الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود لحماية أمن بلادنا، وبخصوص الأزمة الليبية أوضح مساهل أن الجزائر تحظى باحترام ومصداقية من الليبيين وذلك لأنها كانت ولازالت بعيدة كل البعد عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، كما أبرز مساهل رفضه فكرة تعدد المبادرات وقال في هذا الشأن «إنه بقدر ما تعددت المبادرات لحل الأزمة الليبية، بقدر ما كانت التسوية بعيدة «، وأشار الوزير في هذا السياق إلى زيارة مرتقبة له لهذا البلد دون أن يعطي تاريخا محددا لها قائلا «يجب أن لا نذهب بأيادي فارغة بل بأفكار ومقترحات لليبيين تساعدهم على تقريب وجهات النظر».

وحيد هاني