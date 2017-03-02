تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتبسة الناحية العسكرية الخامسة وتدمير أربعة مخابىء بجيجل وأربع قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة، حسبما أفاد به بيان أمس الأربعاء لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أن مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس الثلاثاء 28 فيفري في إطار مكافحتها الإرهاب من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتبسة الناحية العسكرية الخامسة وتدمير أربعة مخابىء بجيجل وأربعة قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت بالناحية العسكرية الثانية تاجر مخدرات بحوزته 43 كيلوغرام من الكيف المعالج، ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كما تم توقيف 17 مهربا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع و900 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وحيد هاني