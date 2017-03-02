حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة





أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أمس الأربعاء بالجزائر ،أنه سيتم إطلاق حملة وطنية للقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الوسط المدرسي من الـ6 إلى الـ 15 مارس 2017، وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة تصادف نهاية امتحانات الثلاثي الثاني و تسبق عطلة الربيع, بشكل «يسمح السير الحسن و عدم التشويش على التلاميذ»، وتخص الحملة أطفال الطورين الابتدائي و المتوسط الذين يزاولون دراساتهم في المؤسسات العمومية والخاصة, أي ما يقارب 7 ملايين تلميذ «أيا كانت وضعيتهم السابقة بخصوص التلقيح»، وأفاد بيان الوزارة أن العملية ستجرى «بشكل تفضيلي» في المؤسسات الدراسية والمحلات المخصصة التي تستفي جميع شروط أمن عملية التلقيح، وفقا للقواعد المنصوص عليها في التعليمة الوزارية»، وتعلم وزارة الصحة أنها أخذت بالتشاور مع أقسام التربية الوطنية وكذا الداخلية و الجماعات المحلية،»جميع التدابير الضرورية التي تهدف إلى إنجاح هذه العملية»، ويتعلق الأمر حسب المصدر، في حشد الأطراف الفاعلة على الصعيد الوطني و الجهوي و المحلي وتوزيع تلقيح R-R المصنف أوليا من قبل منظمة الصحة العالمية و»كميات كافية» من اللوازم الضرورية و في الأخير، تنظيم أعمال «جوارية لإعلام وتحسيس أولياء التلاميذ حول منفعة هذه الحملة، كما تهدف حملة التلقيح إلى «تدعيم نسبة تغطية التلقيح ضد الحصبة لأكثر من 90 بالمائة و «سد» خطر تنقل هذين المرضين، وأوضحت الوزارة أيضا أن هذه الحملة ستتم وفقا «لتوصيات منظمة الصحة العالمية و رأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح»، وبفضل «نجاعة» برامج التلقيح, انتقل عدد حالات الحصبة بالجزائر من 20.000 حالة سنة 1996

. و.هاني