دفاع ولطاش يطعن في حكم جنايات العاصمة القاضي بإعدام موكله





تقدم أمس دفاع رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا “شعيب ولطاش”المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني”علي تونسي” بالطعن على حكم الإعدام الذي قضت به أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة على موكله المتهم في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمسؤول الأسبق عن الأمن الوطني”علي تونسي”، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لرئيس أمن ولاية الجزائر “عبد ربه عبد المومن” ومدير الديوان “دايمي يوسف” .حسبما أكده محامي المتهم” أمين سيدهم” لـ آخر ساعة، موضحا بأن الرصاصتين التي قتل بهما الضحية ليست من نفس عيار مسدس ولطاش الذي احضره من الولايات المتحدة في الثمانينات حسبما صرح به خلال المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة قد سلطت أول أمس عقوبة الإعدام في حق رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني سابقا العقيد”شعيب أولطاش” بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة الثانية التي خرجت من سلاح المتهم من النوع المحظور دوليا والتي أحدثت انفجارا على مستوى جمجمته تسببت في وفاته وذلك عقب التماس النيابة العامة لعقوبة الإعدام للمتهم الذي اقترف حسبها جريمة مست جهاز الأمن الوطني، حيث قام ولطاش بقتل المجني عليه برصاص ممنوع حتى في الحروب حسبما جاء به تقرير الطب الشرعي، الذي اثبت بأن الضحية مات جراء الرصاصة الثانية التي أحدثت انفجارا على مستوى الجمجمة في حين أن الطلقة الأولى كانت على مستوى الخد الأيسر وتسببت في قطع لسانه واستقرت خلف القفص الصدري من جهته اليمنى وتم استخراجها خلال عملية تشريح الجثة. هذا وينتظر دفاع المسؤول السابق عن عصرنة جهاز الأمن الوطني”شعيب ولطاش” والمكون من ثلاثة محامين من بينهم “أمين سيدهم” و “محمد الطيب بلعريف” تخفيف الحكم على موكله الذي توبع أيضا قبل قضية اغتيال علي التونسي في قضية تبديد الأموال العمومية مدانا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 100.000دج من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس.

مكتب العاصمة: سارة شرقي