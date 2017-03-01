الأرندي يدعو إلى التصدي للقوى المتآمرة ضد الجزائر

مكتب العاصمة: سارة شرقي

دعا التجمع الوطني الديمقراطي لرئيسه “أحمد أويحيى” إلى اليقظة والوقوف وقفة الرجل الواحد ضد القوى المتآمرة على الجزائر والتي تعمل جاهدة على تجريد البلاد من مكتسباتها والزج بها مرة أخرى في ظلام الهمجية.عقب الاستقرار والأمن اللذان تنعم بهما. وفي هذا السياق ندد ت ذات التشكيلة وعلى رأسها أمينها العام ومدير ديوان رئاسة الجمهورية”أحمد أويحيى” بالعمل الإرهابي الذي طال ليلة الأحد المنصرم مركز الشرطة بالقنطرة بقسنطينة المتبنى من طرف تنظيم داعش الإرهابي الذي أكد في بيانه مقتل عدد من الأشخاص على عكس ما أدلت به وزارة الداخلية على أن التفجير أسفر فقط عن جرح بسيط لشرطيين، معبرة عن استنكارها لهذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن الجزائر، وتابعت القول بتوجيه تحية خاصة لأفراد الأمن الوطني و الجيش الوطني الشعبي على الاحترافية العالية التي وصلوا إليها و على تجندهم التام لخدمة الصالح العام.من جهة أخرى يبحث الأرندي سبل تطوير علاقته بالحزب الشيوعي الصيني، حيث استقبل أول أمس وفدا عن التشكيلة الصينية المذكورة برئاسة “ تشن جين “ نائب رئيس مكتب الدراسات والأدبيات التابع للجنة المركزية للحزب بمقر الأرندي بالعاصمة قدم خلالها التجمع نبذة عن حصيلة تجربته ونشاطاته طيلة العشرين سنة من حياته وهو نفس ما ذهب إليه نظيره الصيني الذي قدم نبذة عما يقوم به الحزب منذ مؤتمره الثامن عشر وأهدافه المسطرة والمزمع تحقيقها خلال السنوات القادمة.