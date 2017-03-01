سلال سيدشن وحدة لإنتاج الأدوية بالصرول





عادل أمين

علمت “آخر ساعة” من مصادر ( محلية ) أمس الثلاثاء أن الوزير الأول” عبد المالك سلال” خلال زيارة العمل المرتقبة التي سيقوم بها مطلع الأسبوع القادم إلى ولاية عنابة سيشرف على زيارة مشاريع تنموية بالولاية على غرار تدشين وحدة لإنتاج الأدوية بالمنطقة الصناعية بحي الصرول ببلدية البوني بالإضافة إلى زيارة مقر شركة المواد الصحية “ليلاس” المختصة في إنتاج ورق التنظيف الصحي والمناديل ومنتجات الصحة النسائية والخاصة بالمسنين .للعلم أن الشركة التونسية المتخصصة في إنتاج المواد والمنتجات الصحية “ليلاس” قامت بتوسيع نطاق نشاطاتها في الجزائر من خلال فرع خاص منتج وموزع وتنويع سلسلة الإنتاج هذا وتعرف المنطقة الصناعية بحي الصرول نزولا يومي مكثف لمسؤولي الدائرة والبلدية للإشراف على عمليات التنظيف الواسعة خاصة بالطريق الذي سيسلكه موكب الوزير الأول من خلال تخصيص فرق تابعة لمصالح بلدية البوني تعمل يوميا على إزالة كل الشوائب وتنظيف الطرقات والساحات وطلاء الأرصفة تحسبا لهده الزيارة ناهيك عن تعليق الرايات الوطنية .والجدير بالإشارة أن من أهم النقاط التي سيتوقف عندها “سلال” الفرن العالي بمركب الحجار أين سيعطي خلالها إشارة انطلاقه بعد إعادة ترميمه من جديد قبل الإشراف على اجتماع الثلاثية الذي سيضم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من اجل تقييم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم إقراره خلال الثلاثية السابقة.