طلعي ينسحب رسميا والمرتبة الأولى تشعل نار التكهنات





أعلنت مصادر جد مقربة من وزير النقل والأشغال العمومية “ بوجمعة طلعي “ أن الأخير قرر الإنسحاب من تصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعنابة لأسباب غير معلومة قد تكون لخلافات مع قيادة الحزب حول تركيبة القائمة التي سيخوض بها الأفلان المعترك الإنتخابي القادم.وجاء قرار “ طلعي “ بعد تداول معلومات حول انسحاب الوزراء من قوائم الأفلان على غرار كل من وزير الفلاحة “ شلغوم “ والبيئة والتهيئة العمرانية “ عبد القادر والي “ على الرغم من نفي الأمين العام للأفلان “ جمال ولد عباس “ في لقاء صحفي مطلع الأسبوع الجاري أي انسحاب للوزراء من قوائم الأفلان بالولايات.في السياق ذاته خلف خبر عدم تصدر الوزير طلعي لقائمة الأفلان بولاية عنابة إرباكا كبيرا في أوساط مناضلي الحزب الذين كانوا يعولون على الوزير لافتكاك أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية بالولاية خاصة بعد نفي مصادر أفلانية إيداع رئيس الفرقة الوطنية للصناعة والتجارة العيد بن عمر ملف ترشحه للإنتخابات التشريعية تحت مظلة الأفلان رغبة منه في تصدر قائمة الحزب بولاية عنابة وتبقى التكهنات سيدة الموقف في أوساط كوادر ومناضلي الحزب حول الشخصية الأفلانية التي ستؤول لها قيادة قاطرة الأفلان في التشريعيات المقبلة المقررة في 04 ماي القادم وسط حديث عن عودة قوية للسيناتور السابق “ محمد الصالح زيتوني “ الذي تشير آخر التسربات عن احتمال احتلاله إحدى المراتب الثلاثة الأولى.

عادل أمين