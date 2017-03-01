حزب العمال يعول على شقيق حنون في عنابة

أفادت مصادر( مطلعة) لـ« آخر ساعة “ أمس الثلاثاء أن لجنة الترشيحات الولائية لحزب العمال بعنابة اقترحت “حنون فوزي” شقيق الأمينة العامة للحزب” لوزيرة حنون” لتصدر قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة . وحسب مصادرنا فإن قائمة الاقتراحات تم إرسالها مطلع الأسبوع الجاري إلى مركزية الحزب بالجزائر العاصمة للفصل فيها بشكل نهائي ودلك قبل نهاية يوم الخميس تمهيدا لإيداع القائمة الانتخابية للحزب قبل الـ 06 مارس الجاري لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة للعلم أن “فوزي حنون” عضو بالمجلس الشعبي الولائي واحد من كوادر حزب العمال محليا ومركزيا ويعول عليه لافتكاك مقعد على الأقل في تشريعيات ماي القادم. والجدير بالإشارة أن حزب العمال فاز في انتخابات 2012 بمقعد بالمجلس الشعبي الوطني عاد للبرلمانية” نادية بن جدو”. وفي سياق متصل تواصل الجبهة الوطنية الجزائرية “ الأفانا “ عملية جمع التوقيعات قبل انتهاء الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لدى الجهات المختصة حيث تشير كل المعطيات المتوفرة إلى أنه في حالة تمكن الحزب من جمع 2000توقيع فإن رأس القائمة ستعود للامين الولائي للحزب والبرلماني السابق “ دراجي عبد القادر “ .

عادل أمين