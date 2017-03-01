تكريم أسرة الشهيد ريزي عمرفي ذكرى استشهاده بعنابة

قام الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أمس الثلاثاء بقصر الثقافة والفنون بعنابة بتكريم أسرة الشهيد “ريزي عمر” في ذكرى استشهاده كما شمل التكريم المجاهد “عمار بن عودة “ والمجاهد “خلوط عبد العزيز “ وكذا تكريم والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بعنوان الأمن والاستقرار لبناء وطن الشهداء بمناسبة اختتام التظاهرات المخلدة ليوم الشهيد وكانت جمعية الوفاء وحماية مآثر الثورة بعنابة قد أعلنت عن تنظيم حفل تكريمي لعائلة الشهيد ريزي عمر بمناسبة مرور 55 سنة عن استشهاده حيث توفي يوم 28 فيفري 1962 بمحكمة الولاية بعدما تم اغتياله في المحكمة من طرف منظمة الجيش السري حيث صدر حكم بحبسه 20 سنة فخرج مبتسما وقال (إذا كانت فرنسا تستطيع البقاء في الجزائر 20 سنة أخرى فهذا الحكم عادي).

عادل أمين