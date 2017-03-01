كوسيدار تشرع في إتمام مشروع نفق جبل الوحش بقسنطينة





مكتب العاصمة: حنان.ب

أكد نهار أمس المدير العام للوكالة الوطنية للطرقات السيد علي خلفاوي بأن الجزائر صرفت ما قيمته 70 مليار دينار مند سنة 2000 وإلى غاية السنة الجارية من أجل انجاز مشاريع طرق جديدة وكذا صيانتها غير أن واقع الطرقات ببلادنا يظهر بكل وضوح معاناة مستعملي الطرقات سواء الولائية أو الوطنية وهذا حسب تصريحات الكثير من المواطنين .أعلن نهار أمس المدير العام للوكالة الوطنية للطرقات السريعة السيد علي خلفاوي عن اختيار مؤسسة كوسيدار من أجل مواصلة انجاز مشروع نفق الطريق السيار على مستوى منطقة جبل الوحش بولاية قسنطينة وتجدر الاشارة أن الشركة اليابانية كوجال كانت قد انطلقت في تجسيد هذا المشروع الذي عرف عدة عراقيل حيث توقف سنة 2014 وبعد ثلاثة سنوات من الانتظار لإتمام هدا المقطع من المشروع تم اختيار شركة كوسيدار والتي ستنطلق في الأشغال خلال شهر مارس الجاري . من جهة أخرى أضاف المدير العام للوكالة الوطنية للطرقات السريعة أنه سيتم افتتاح جزء من الطريق السيار على مستوى ولاية بجاية وهو الشطر الرابط بين منطقتي أقبو وأملو على مستوى 42 كلم وفي نفس السياق أكد ذات المتحدث بأنه سيتم تسليم الشطر الرابط بين ميناء بجاية ومنطقة أقبو الممتد على مسافة 10 كيلومترات خلال فصل الصيف المقبل على أقصى تقدير وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر حاليا صرح المتحدث بأنها لن تأثر على هذه المشاريع والتي ستسلم في أجالها المحددة.