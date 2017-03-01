نقص الكفاءات التقنية وراء تأخر الأشغال بالمحطة الحرارية ببلارة





كشف مدير مشروع المحطة الحرارية 1400 ميغاواط ببلارة ولاية جيجل عن تدعيم ورشات هذه الأخيرة بعدد إضافي من العمال والتقنيين وذلك بغرض تجاوز التأخر الكبير المسجل في الأشغال والذي سيحول دون تسليم هذه المحطة التي تفوق قوتها قرابة أربع مرات محطة الأشواط في الوقت المحدد . وأكد مدير مشروع المحطة الحرارية ببلارة في تصريحات صحفية تدعيم ورشات المشروع بعمال وتقنيين إضافيين تطبيقا لتعليمات المدير الوطني لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز الذي زار جيجل قبل عدة أسابيع والذي وقف رفقة السلطات الولائية على التأخر الكبير المسجل في الأشغال الجارية بهذه المحطة التي ينتظر أن تغطي حاجيات عدد كبير من الولايات الجزائرية وتحديدا الشرقية منها بالكهرباء آفاق عام 2018 بفعل قدرتها الكبيرة المقدرة بـ 1400 ميغاواط ناهيك عن تغطيتها لحاجيات مصنع بلارة للحديد والصلب الجاري انجازه بمحاذاة هذه المحطة والذي جرى تزويده مؤقتا بالكهرباء عبر خطوط الضغط العالي انطلاقا من منطقة شلغوم العيد بولاية ميلة . وأكد مدير مشروع المحطة الحرارية ببلارة بأن غياب التقنيين المختصين كان أحد الأسباب التي كانت وراء تأخر الأشغال بهذه المحطة وعدم تجاوزها لعتبة الخمسين بالمائة وهو ما يفسر التركيز على العاملين المؤهلين والتقنيين المختصين في عملية التوظيف الأخيرة التي عرفتها المحطة والتي رفعت عدد العمال بمختلف ورشاتها إلى ما يقارب الألف عامل.

م. مسعود