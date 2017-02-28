دفاع ولطاش يطعن في حكم جنايات العاصمة القاضي باعدام موكله





سارة شرقي





تقدم دفاع رئيس الوحدة الجوية للامن الوطني سابقا "شعيب ولطاش"المتهم باغتيال المدير العام للامن الوطني"علي تونسي"صبيحة اليوم بالطعن على حكم الاعدام الذي قضت به أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة على موكله المتهم في جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد لـلمسؤول الاسبق عن الامن الوطني"علي تونسي"، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لرئيس امن ولاية الجزائر "عبد ربه عبد المومن" ومدير الديوان "ودايمي يوسف" حسبما اكده محامي المتهم"امين سيدهم" لاخر ساعة، موضحا بأن الرصاصتين التي قتل بهما الضحية ليست من نفس عيار مسدس ولطاش الذي احضره الولايات المتحدة في الثمانينات حسبما صرح به خلال المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة قد سلطت امس عقوبة الإعدام في حق رئيس الوحدة الجوية للامن الوطني سابقا العقيد"شعيب أولطاش" بعد أن اثبت تقرير الطب الشرعي ان الرصاصة الثانية التي خرجت من سلاح المتهم المحظور دوليا والتي احدثت انفجارا على مستوى جمجمته تسببت في وفاته وذلك عقب التماس النيابة العامة لعقوبة الاعدام للمتهم الذي اقترف حسبها جريمة مست جهاز الامن الوطني، حيث قام ولطاش بقتل المجني عليه برصاص ممنوع حتى في الحروب حسبما جاء به تقرير الطب الشرعي،الذي اثبت بأن الضحية مات جراء الرصاصة الثانية التي احدثت انفجارا على مستوى الجمجمة في حين ان الطلقة الأولى كانت على مستوى الخد الأيسر وتسببت في قطع لسانه واستقرت خلف القفص الصدري من جهته اليمنى وتم استخراجها خلال عملية تشريح الجثة.

هذا وينتظر دفاع المسؤول السابق عن عصرنة جهاز الامن الوطني"شعيب ولطاش" والمكون من ثلاث محامين من بينهم "ننين سيدهم" و محمد الطيب بلعريف" تخفيف الحكم على موكله الذي توبع ايضا في وقت سابق في قضية تبديد الاموال العمومية مدانا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ100.000 دج من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس.