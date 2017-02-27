هجوم إرهابي جبان بحزام ناسف على مقر أمن بقسنطينة يخلف جريحين





عاشت عاصمة الشرق ليلة رعب أول أمس في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة ليلا تفاصيل هجوم انتحاري بحزام ناسف الأول من نوعه بالولاية على الطريقة الداعشية.

ع.العبودي

حيث أقدم أحد الانتحاريين والمرجح أن يكون الإرهابي المعروف بلعور منفذ عملية اغتيال الشرطي شهيد الواجب بوكعبورة بمقر الأمن بالدقسي وهجوم آخر لمقر أمن حي بوجنانة بعد ساعتين من الهجوم الأول والذي أقدم ثلاثيني على تفجير نفسه بعدما تفطن له أحد أعوان الشرطة والذي كان في مهمة الحراسة فيما حاول منفذ العملية الجبانة اقتحام مقر الأمن الحضري رقم 13الذي يقع تحت عمارة يقطنها العشرات من العائلات إلا أن الشرطي و في عملية شجاعة منه أعطى له أوامر بالتوقف والتي رفضها هذا المجرم ليوجه له مباشرة طلقات نارية انفجر على إثرها الحزام الناسف ليصاب عنصرين من الشرطة وفيما لم تسجل أي إصابة وسط السكان إلا أنه تم تخريب كامل لواجهة مقر الأمن المركزي فيما عرفت منطقة الحادثة استنفارا أمنيا كبيرا أين قامت وحدات مختصة بتطويق المنطقة وفتح تحقيق و أخد عينات قصد التعرف على الهوية الحقيقية للإرهابي المجرم وللإشارة فقد راجت أنباء أخرى أكدها سكان بوجنانة بغرب الولاية عن هجوم إرهابي ثاني على مقر الشرطة بحي بوجنانة بعد الهجوم الأول بحوالي ساعتين و هذا بعد سماع إطلاق كثيف للنار فيما لم يتم تأكيد الخبر من طرف مصالح الشرطة .





التحقيقات لكشف هوية الفاعل متواصلة بواسطة الإجراءات العلمية والقانونية

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق في الاعتداء الإرهابي بقسنطينة





عادل أمين

قال وزير العدل الطيب لوح أمس الاثنين إن المحاولة الإرهابية التي استهدفت مقرا للشرطة القضائية مساء أمس الأول بقسنطينة أفشلت بفضل تفطن مصالح الأمن.وقال الطيب لوح في تصريح (إذاعي) إن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق في القضية بعدما تنقل إلى عين المكان وذكر الوزير أن التحقيقات لكشف هوية الإرهابي متواصلة بواسطة الإجراءات العلمية والقانونية من جهتها نددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها بهذا الاعتداء الإرهابي الذي وقع ليلة الأحد بولاية قسنطينة.وأكدت الداخلية أنها تندد بمحاولة تفجير مركز للشرطة التي جاءت في الوقت الذي يحضر فيه الشعب الجزائري للاستحقاقات التي ستجرى في 4 ماي القادم. وأضافت الوزارة أن هذا العمل الإرهابي لن يمس استعدادنا من اجل حماية الجزائر من أي محاولة لضرب استقرارها وأمنها. من جانبه أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عن تضامنه مع عناصر الشرطة بعد محاولة الاعتداء الإرهابي على مقر الأمن الحضري الـ13 لباب القنطرة بقسنطينة. وأكد بدوي في حصة “حوار الساعة” للتليفزيون الجزائري أن كل الأجهزة الأمنية مستعدة وجاهزة للتصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد خاصة في الظروف الراهنة.





فيما حيت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أفراد الأمن بقسنطينة

وزير العدل يؤكد بأن مصالحه تعمل على تحديد هوية الإرهابي

ص. ب

في أول رد فعل له على الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي استهدف مقرا للشرطة بقسنطينة أول أمس، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن وكيل الجمهورية تنقل إلى مكان الجريمة وفق ما تنص عليه القوانين.وأضاف أن مصالحه تعمل على تحديد هوية الإرهابي منفذ هذا الاعتداء الإرهابي الفاشل مشيدا في نفس الوقت بتصدي قوات الأمن لهذه المحاولة الإرهابية الجبانة.وزير العدل ذكر أيضا خلال نزوله على منتدى الإذاعة الوطنية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنقذ الجزائر مرتين الأولى من الإرهاب والثانية مما يعرف بالربيع العربي سنة 2011 كما حيا الجزائريين الذين تصدوا لكل محاولات المساس بأمن الجزائر.على صعيد آخر كشف بيان لوزارة الداخلية،عن إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح خفيفة جراء محاولة إرهابي تفجير مقر الأمن الحضري الـ13 بقسنطينة.وأكد البيان، أن شرطيا جنب وقوع كارثة بتفطنه للمحاولة الانتحارية، حيث أطلق النار على الإرهابي الذي كان يحمل حزاما ناسفا، ما أدى إلى انفجاره بعيدا عن المقر الذي يقع أسفل عمارة تعيش فيها عشرات العائلات.فيما وجهت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، جوان بولاشيك، تحية لأفراد الأمن الذين تمكنوا من إحباط وإفشال المحاولة الإرهابية بقسنطينة. فيما عبرت عن أسفها الشديد بعد إصابة شرطيين بجروح. جراء هذا الاعتداء ،وجاء ذلك في تغريدة نشرتها بولاشيك عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.





بعد إحباط الاعتداء الإرهابي بقسنطينة

تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقرات الأمن عبر الوطن





شهدت مقرات الأمن الحضري ومديريات الأمن على مستوى الوطن تشديدا كبيرا للإجراءات الأمنية في محيطها وذلك بعد إحباط الاعتداء الإرهابي على المقر الأمن الحضري رقم 13 بقسنطينة ليلة الأحد، فمن خلال ما لاحظته “آخر ساعة” بولاية عنابة فإن التواجد الأمني أمام مقرات الأمن الحضري كان استثنائي، كما تم التشدد في تطبيق الإجراءات الخاصة بركن السيارات بالقرب من مقرات الأمن والأمر ذاته بالنسبة للمقرات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وحسب ما استقته “آخر ساعة” من مرسليها فإن باقي الولايات أيضا تم رفع فيها درجة الحيطة الأمنية وذلك تحسبا لإمكانية حدوث اعتداء إرهابي على شاكلة ذلك الذي تم إحباطه بقسنطينة.

وحيد هاني