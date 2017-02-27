القضاء على الإرهابي الطاهر بغلية بجيجل

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مصالح الجيش ، قضت على إرهابي بولاية جيجل وتم تحديد هويته أيضا.ويوضح البيان، أنه وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس ، بمنطقة مشتة لهدابلة بزيامة منصورية، ولاية جيجل والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه، ويتعلق الأمر بالمسمى.لوناس المكنى “الطاهر بغلية”.في السياق نفسه، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأين للإرهابيين، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

ص. ب