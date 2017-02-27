الشروع في استعمال القطار الذي سيربط الجزائر بالولايات الكبرى ابتداء من جانفي القادم



تصوير فاتح قيدوم

سيُشرع ابتداء من جانفي القادم في استعمال القطار الجديد الذي سيربط الجزائر العاصمة بأكبر الولايات كوهران وبشار بحسب ما أعلنت عنه أمس الشركة الوطنية للسكك الحديدية.القطار يتمتع بمواصفات عالية من شأنها توفير الراحة للمسافرين كتوفر مطاعم ونظام التكييف.وتصل سرعة القطار الجديد إلى 160 كم في الساعة كما يحوي 6 عربات بسعة احتواء 254 مسافرا.هذا فيما تقدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بطلب 17 قطارا آخر هي في طور التصنيع.من جانب آخر ألغت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، العشرات من الرحلات الخاصة بمحطة الجزائر إلى محطتي العفرون والثنية وكذا محطة زرالدة، حيث شرعت الشركة في إعادة ضبط توقيتها وبرنامجها حسب الاحتياجات الخاصة بالزبائن ولكن هذه الإجراءات تسببت في حدوث ضغط على القطارات في فترات الذروة.وقامت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بتقليص عدد الرحلات بسبب انخفاض عدد المسافرين المستعملين للقطار في بعض الرحلات، التي أوضح بشأنها المدير الجهوي لضاحية الجزائر أن بعضها يكون فيها المسافرون شبه منعدمين، خاصة في الرحلات المنطلقة بعد وقبل ساعات العمل، كما أضاف ذات المتحدث أن ذلك سيسمح بالحفاظ على القطارات واستعمالها عند الحاجة، مؤكدا أن الرحلات التي تنطلق في ساعات العمل ونهاية العمل، لن يتم تغييرها، ولن تحذف أي رحلة منها، خاصة أن أغلب المسافرين يعتمدون على القطار في الوصول إلى مراكز عملهم، مطمئنا بذلك زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.