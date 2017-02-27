اقتراح استحداث بوابة الكترونية موحدة لكل المصالح العمومية

مايا.ٍس

اقترح رئيس المرصد الوطني للمرفق العمومي عبد الحق سايحي أمس استحداث «بوابة الكترونية رسمية موحدة» تجمع كل المصالح العمومية من أجل تقديم أحسن الخدمات للمواطن وتسهيل حصوله على المعلومات، وأوضح سايحي في تصريح على هامش اجتماع للهيئة أن إنشاء «بوابة الكترونية موحدة « تشمل كافة المصالح العمومية من شأنها التسهيل للمواطن الحصول على أي معلومة يريدها « بنقرة واحدة» وكذا تطوير الإدارة الالكترونية، وأعتبر أن توحيد الخدمات ووضع كل المعلومات التي يمكن أن تهم المواطن في بوابة واحدة من شأنها إضفاء «مصداقية ومرونة أكثر للإدارة»، وأضاف في هذا السياق أن هذا الاقتراح سيكون « ضمن التوصيات» التي سترفع من قبل المرصد قبل نهاية السنة الجارية ، إلى الوزير الأول ورئيس الجمهورية كما سيتم حسب ذات المسؤول تنظيم ورشة عمل نهاية أفريل المقبل حول الخدمة العمومية وكيفية تقديم الإدارة لخدمات ذات نوعية للمواطن باعتباره «في قلب الإصلاحات» الرامية إلى تحسين أداء الإدارات، وللتذكير فإن المرصد الوطني للمرفق العمومي، الذي استحدث بموجب مرسوم رئاسي وشرع في العمل في مارس 2016، كما يعد جهازا استشاريا جديدا مكلفا بتطوير الإدارة ومكافحة البيروقراطية، ويتكون المرصد من 5 إطارات سامية مارست وظائف عليا بمؤسسات الدولة، وكذا ممثلو وزارات المالية ،الصناعة والمناجم وكذا الطاقة ،التجارة والسكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى وزارات النقل ،التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسا مجلسين بلديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام، ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العمومي وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ،ويعمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال المقدمة من أجل تحسين نوعية خدمات المرفق العام.