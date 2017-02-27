طلبة طب الأسنان والصيدلة يحتجون بولاية تيزي وزو

مكتب العاصمة:حنان.ب

احتج نهار أمس العشرات من طلبة طب الأسنان والصيدلة في مسيرة حاشدة انطلقت من كلية الطب بجامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو وقد شارك في هذه المسيرة طلبة من ولايات مختلفة كعنابة وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس وسطيف والبليدة والجزائر العاصمة وقد اتجه الطلبة حوالي الساعة العاشرة صباحا مشيا على الأقدام إلى مقر الولاية . وقد جاب طلبة طب الأسنان والصيدلة العديد من شوارع مدينة تيزي وزو والتي عرفت تعزيزات أمنية مشددة للتحكم في المسيرة خاصة بعد التأكد من قدوم العشرات من الطلبة من مختلف الكليات المعنية بالبلاد وقد أكد المحتجون على ضرورة استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم في أقرب الآجال حيث رددوا عدة شعارات من بينها «كلنا متضامنون طلبة جراحة الأسنان وطلبة الصيدلة « وكذلك « مستوانا عالي والوزارة لا تبالي» وهي الشعارات التي شدت انتباه المواطنين في الشوارع . وقد أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في لقاء جمعه بممثلين عن الطلبة المحتجين منذ أيام بأن مشروع قانون الصحة الذي سيقدم أمام المجلس الشعبي الوطني الجديد يكرس مادة لتوظيف صيادلة مساعدين في الصيدليات وإنشاء مصلحة صيدلية على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة. ورد الوزير بالإيجاب على طلب الصيدليين المتمثل في جعل توظيف الصيادلة المساعدين إجباريا عوض تركه لتقدير الصيدليات. أما فيما يخص القانون الأساسي للصيدلي الذي يطالب به هؤلاء أوضح السيد بوضياف أنه» ليس واردا حاليا».وقد احتج طلبة طب الأسنان والصيدلة بحر الأسبوع المنصرم أمام مستشفى مصطفى باشا الجامعي وقد شهد ذلك الاحتجاج تطويقا أمنيا للمتظاهرين حيث قام رجال الأمن باعتقال العديد من الطلبة والطالبات وكذلك قاموا بمنع الصحفيين من الاقتراب للحديث مع المحتجين .