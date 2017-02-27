تنسيقية أبناء الشهداء بتبسة تدعو رئيس الجمهورية للتدخل





اثارت قضية صورة إستقبال كتلة الأفلان البرلمانية في 2015 حفيدة الحركي بوعزيزي بن قانة باشا أغا حافظة أبناء الشهداء بتبسة ووصفهم أمينها الولائي بالخيانة العظمى لدماء الشهداء داعين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتدخل لتوقيف الخونة عند حدهم.وبحسب نص البيان الذي تحوز أخر ساعة نسخة منه والموقع من قبل الأمين الولائي لتنسيقية أبناء الشهداء في تبسة السيد علي حميدة فإن استقبال حفيدة هذا الحركي المتورط في جرائم ومجازر فرنسا الإستعمارية والولاء لها يعد تلاعبا بدماء الشهداء وخيانة عظمى لكل متورط فيها يجب أن تلقى الجزاء والعقاب طبقا لتشريعات الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية المستقلة التي دفعت من أجل استقلالها وحريتها النفس والنفيس لأبناء وبنات الشعب الجزائري ....وجاء في البيان أننا كأبناء شهداء منضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية بالمكتب الولائي في تبسة نتوسم الخير في شخص المجاهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ونأمل أن يتدخل بقوة لوقف الأستهتار بتاريخ وذاكرة الأمة والدعوة للنسيان في مواجهة الدولة الفرنسية التي ترفض إلى غاية اليوم مجرد الاعتذار عما قامت به عن طريق جنرالاتها والخونة من الجزائريين ضد الجزائريين والجزائريات.وقال علي حميدة الأمين الولائي بتبسة لأبناء الشهداء أنه يهيب بكل الأسرة الثورية على المستوى الوطني أن تكون لديها النخوة وتراسل رئيس الجمهورية الذي نثق فيه في الدفاع عن كرامة الجزائريين بعدما كان المثل الذي يقتدي به في معركة الجزائر مع المستعمر ومعركة البناء والتشييد من أجل وقف الخيانة.

أبراهيمية عبدالحميد