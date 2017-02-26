عمال بنك الفلاحة والتنمية الريفية في وقفة احتجاجية أمام المجمع الجهوي للاستغلال

أقدم صباح أمس عمال بنك الفلاحة والتنمية الريفية والمجمع الجهوي للاستغلال أم البواقي -004 لوكالتي عين فكرون وأم البواقي على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات عملهم بأم البواقي وعين فكرون متسببين بذلك في شل حركة العمل داخل الوكالتين حاملين لافتات منددة بالأوضاع المزرية للعمل التي تعانيها هذه الفئة حيث أكد المحتجون أنهم راسلوا المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا والي ولاية أم البواقي والاتحاد العام للعمال الجزائريين بنسخة موقعة من طرف 33 عاملا تحمل في طياتها الانشغالات المطروحة آملين من الجهات المعنية التدخل وإيجاد لها الحلول الملموسة ومن بين النقاط عملية الترقيات المهنية التي وصفوها بغير العادلة والمبنية على أسس غير صحيحة بين المجمع والوكالات على حساب العمال الأكفاء حسبهم بالإضافة إلى انحياز النقابة مع المديرية ضد العمال وعدم منح العطلة الاستثنائية لهم رغم أنها حق مكفول قانونا بالإضافة إلى الخصم من مصاريف تكاليف المهمات الرسمية وتعمد المدير انتهاج سياسة فرق تسد وإطلاق الوعود الوردية بخصوص تسوية وضعيات عمال في المجمع والوكالات وزرع سياسة التكتلات كما أكد المحتجون وجود البطئ في توقيع ملفات الزبائن مما أدى بهؤلاء إلى الضغط على العمال و اعتماد المدير الجهوي في تقييم العمال على الوشاية عوضا عن الاعتماد على الكفاءة ومردود العمل بالإضافة إلى تعرض احد العمال لتهديدات حسبهم منددين بالإهمال الشبه كلي للوكالات خاصة وكالة عين فكرون من حيث المقر وعدد العمال وأكدوا أن المقر الحالي لوكالة عين فكرون لا يرقى لتطلعات العمال والزبائن بالنظر إلى صغر مساحته كما يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في هذه التجاوزات حسبهم بدوره المدير الجهوي بوعلاق جمال وفي رده لمصادرنا نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا بأنه ومنذ تعيينه على رأس المديرية قبل 7 أشهر وهو يسعى جاهدا من اجل تسوية العديد من الانشغالات المطروحة بخصوص العمال قصد تحسين مسارهم المهني والعمل على إيجاد مقر لائق لوكالة عين فكرون التي تنعدم به ابسط ظروف العمل بالنظر إلى كونه ضيق ويعاني من نقص في عدد العمال حيث حاول إيجاد مقر تم تأجيره بعد استشارة المديرية العامة والأخيرة وافقت على استئجاره بمبلغ 10 ملايين ومن المنتظر إرسال تقنيين من المديرية بهدف الشروع في تجهيزه وهي النقطة الوحيدة التي اقر بها مدير المجمع الجهوي للاستغلال المغضوب عليه من طرف عمال وموظفي البنك

أحمد زهار