وزير الطاقة يكشف عن إجراءات لتحسين وضعية العمال المتعاقدين مع سوناطراك





كشف وزير الطاقة”نورالدين بوطرفة” عن اتخاذه عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لفئة عمال الأمن الداخلي المتعاقدين مع شركة سوناطراك، على غرار الترقية المهنية بعد كل عقد عمل محدود المدة وكذا منح علاوة وتعويضات بخصوص نظام العمل، مشيرا إلى إمكانية استفادة هذه الفئة من قروض للبناء أو لشراء مسكن أو مركبة .

مكتب العاصمة: سارة ش

وأضاف ذات المسؤول، أنه يمكن لعمال الأمن الداخلي لسوناطراك الاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد، وكذا الاستفادة من مختلف المزايا الاجتماعية كالتكفل الطبي، المخيمات الصيفية وروضات الأطفال بالإضافة إلى الاستفادة من الحج والعمرة حسبه. وقال الوزير في رده على استفسار نائب جبهة العدالة والتنمية “لخضر بن خلاف” عن موعد تسوية وضعية هذه الفئة المتعاقدة مع شركة سوناطراك منذ أكثر من 15 سنة وتلبية مطالبهم المتعلقة بالترسيم، تعديل كشف الراتب، منحة نهاية الخدمة في حالة التقاعد أو الوفاة، المنحة التكميلية للتقاعد، العلاوات والمخلفات الخاصة بـمنحة التعويض عن المخاطر علاوة على حمل السلاح والعمل بنظام 4في4 الذي شمل حتى الخواص في مجال أمن المؤسسات وغيرها من المطالب الأخرى، أين رد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة وقال فيما تعلق بمطلب العمل بنظام 4 في 4 بأن طبيعة عمل الأمن الداخلي للمؤسسة الذي ينبغي تنظيمه وتكييفه بصورة مستمرة ودائمة وفقا لخطة الأمن الداخلي وخطة الدفاع عن المؤسسة تجعل هذا النظام في الوقت الحالي غير ملائم نظرا لنقص عدد الموظفين وبالتالي فإن العمل بهذا النظام يؤثر على تنظيم وإجراءات الأمن ويمس بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في التعليمة رقم 1 للوزير الأول والتي تنص على وضع عدد كاف من الموظفين لضمان الحراسة والمراقبة الفعالة، مشيرا إلى أخذ المطالب الأخرى بعين الاعتبار بحيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة التي تعاني التهميش والحقرة حسب النائب لخضر بن خلاف.