دربال يتفقد سير التحضيرات الانتخابية بعنابة





قام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأحد بزيارة إلى مقر المداومة الولائية للهيئة بعنابة المتواجد بمديرية الفلاحة حيث أعطيت توجيهات عملية لأعضاء اللجنة من أجل السهر على شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما تفقد “دربال “ سير التحضيرات الانتخابية على مستوى مقر بلدية البوني التي نزل بها رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والوفد المرافق له من بينهم المنسق الولائي للهيئة أين قدمت له شروحات حول عملية اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتحضيرات الجارية من طرف مصالح البلدية استعدادا لموعد 04 ماي القادم بحضور رئيس الدائرة والبلدية. يذكر أن المنسق الجهوي للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات “أحسن معلم “ كان قد قام في 13 فيفري الجاري بتنصيب مداومة اللجنة الولائية للهيئة بولاية عنابة برئاسة عميد جامعة باجي مختار بعنابة بالنيابة السابق “عبد الكريم قاضي” بالإضافة إلى 07 أعضاء آخرين تتشكل منهم اللجنة الولائية من بينهم 04 رجال و03نساء. وخلال مراسيم التنصيب أكد “معلم على مهام الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال ضمان نزاهة العمليات الانتخابية التشريعية والمحلية والرئاسية القادمة والإشراف عليها بكل حيادية وصياغة التوصيات حسب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية والقيام بدورات تكوينية للأحزاب لتمكينهم من معرفة كيفية مراقبة الانتخابات وتقديم الطعون

عادل أمين