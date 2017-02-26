الأساتذة المتعاقدون يقررون الزحف إلى مديريات التربية





قرر الأساتذة المتعاقدون العودة مجددا إلى الشارع من خلال الاحتجاج والاعتصام أمام مقرات مديريات التربية عبر ولايات الوطن بسسب ما أسموه تراجع وزارة التربية الوطنية عن وعودها بتسوية وضعياتهم وعدم التزامها بوعود الوزير الأول عبد المالك سلال في محاولة منهم للضغط على الوزارة الوصية. وسأل الأساتذة زملاءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد إن كانوا مستعدين للبدء في تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع المقبل أمام كل مديريات التربية تصاحبها وقفة وطنية أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المرفوعة أبرزها منحهم الأولوية في التوظيف وتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة. ويأتي التصعيد الجديد لهذه الفئة التربوية بعد غلق الملف من طرف الحكومة التي أكدت بأنها تجاوبت مع الأساتذة المتعاقدين من خلال تثمين الخبرة المهنية خلال مسابقات التوظيف لسنة 2016 إلا أن هذه الفئة التي لم تتمكن من النجاح في مسابقات التوظيف وتناضل من أجل الحصول على مكسب التوظيف والإدماج مباشرة دون المرور على المسابقة.

عادل أمين