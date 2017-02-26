لجان ومديرون يطعنون في منح صفقة لتموين المطاعم المدرسية

قدّمت مؤخرا، لجان فتح وتقييم العروض التابعة للجنة الصفقات العمومية لبلدية تبسة ومديرين لمؤسسات تربوية طعونا كما أودعت شكوى على مستوى المحكمة الإدارية، وذلك في قضية منح صفقة لتموين المدارس الابتدائية بالمواد الغذائية للسنة الحالية 2017 وجاء ذلك بعد إرسال تقارير سوداء عن ممونين من تبسة وفتح تحقيقات شاملة ودقيقة سواء فيما يتعلق في كيفية منح الصفقات أو قيمة وجودة المواد التي تدخل ضمن التموين وسبق وأن أمر والي تبسة بإيفاد تقارير بعد إخطاره من طرف هيئة التفتيش بالولاية بخصوص سير المطاعم المدرسية ومن خلالها تم تحديد جملة من النقائص أثارت تذمر مسيري المطاعم المدرسية من تصرفات بعض الممونين مع ذكرهم بالاسم من بينهم فائز اسند له المنح المؤقت لحصة الخضر والفواكه الصادرة بجريدة الخبر في شهر أفريل 2017 لاستعمال هذا الأخير حسب مراسلة ممضية من طرف والي الولاية محررة في 04 أفريل 2016 تحت رقم 150/2016 موجهة لمير تبسة لأساليب مشبوهة للظفر بالصفقات العمومية منها عدم احترام الشروط المبينة في الاتفاقية من حيث الغش في نوعية السلع حيث عمد هؤلاء إلى تسليم لحوم مجمدة في حين المتفق عليه لحوم طازجة واعتماد تكسير الأسعار من أجل الفوز بالصفقة وطالب الوالي باتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء وموافاته بعرض حال بهذا الخصوص والدليل على ذلك جملة المتابعات القضائية التي يعرفها الملف المتعلق بقضية تموين المطاعم المدرسية لسنة 2016 ، متهمين إياه بخرق تعليمات الوالي بعد التقرير المعد من طرف المفتشية.

الحمزة سفيان