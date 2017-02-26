انطلاق أشغال الاجتماع الجهوي الثاني لتجسيد التعاون الجزائري التونسي

انطلقت أمس، بمقر الديوان لولاية تبسة أشغال الاجتماع الجهوي الثاني لفريق العمل الجزائري التونسي في مجال الطرقات، وستدوم أشغاله ليومين من أجل برمجة جدول أعمال يأتي في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التاسع للجنة التقنية القطاعية بين البلدين الذي انعقد في 21 جويلية 2015 في الجزائر، وينوي الوفد التونسي الذي حط الرحال بولاية تبسة، تأسيس شراكات في إطار تحسين الواقع التنموي بين البلدين الشقيقين سيما على مستوى الحدود التي تعاني من هشاشة التنمية مقارنة بالمناطق الأخرى، وهذا بعدما طرحت خلال عدة اجتماعات مقترحات تنموية كمسودة مشاريع لتجسيدها على أرض الواقع، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الجزائرية والتونسية فرصة للاحتكاك ووضع التصورات الكفيلة بميلاد مشاريع حقيقية تعمق العلاقات الثنائية وتحسن الإطار المعيشي لسكان هذه الجهات التي تتقاسم الجوار والتاريخ واللغة، وكذا روابط المصاهرة والقرابة، مثلما تتقاسم كذلك هشاشة التنمية وصعوبة العيش والحاجة لاستثمارات في هذا المجال. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات بين قيادتي البلدين في هذا المجال، لتجسيد مشاريع مشتركة موجهة لسكان هذه المناطق التي تعد تنميتها هاجسا وتحديا للمسؤولين الجزائريين والتونسيين وتتطلب تعاونا وثيقا بينهما، وللعلم فإن ولاية تبسة، سبق لها وأن احتضنت شهر جويلية من سنة 2014، قمة جزائرية تونسية جاءت بدعوة من الوزير الأول عبد المالك وقد حضرها رئيس الحكومة التونسي السابق مهدي جمعة، وعرفت آنذاك عقد اجتماع مخصص لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك على ضوء تطورات الوضع شبه الإقليمي من جهة وكذا العلاقات الثنائية سواء على مستوى التنسيق السياسي والأمني أو تلك الخاصة بالتنمية الحدودية و تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات والتنسيق لخلق تنمية حقيقية تكون قادرة على امتصاص التهميش والحرمان ومن ثم تقليص العوامل المشجعة على التطرف والإرهاب، وسينشط اليوم الاثنين بالمناسبة رئيسا الوفدين ندوة صحفية بمقر دار الصحافة مالك بن نبي بعاصمة الولاية تبسة، لتنوير الرأي العام بالمستجدات التي تتعلق بهذا الجانب الهام.

الحمزة سفيان