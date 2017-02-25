النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تنظم مسيرة واعتصاما وطنيا بولاية تيزي وزو

خليل سعاد

احتج خلال صبيحة نهار أمس السبت التكتل النقابي المشترك التابع لمختلف القطاعات من خلال تنظيمهم لاعتصام وطني أمام متحف المدينة و مقر ولاية تيزي وزو . وقد شاركت في هذا الاحتجاج 14 نقابة على مستوى الوظيف العمومي تابعة لمختلف القطاعات و حسب ما كشفه عضو من المكتب الوطني فإن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت من أجل المطالبة بتجسيد ثلاثة نقاط أساسية و هي إجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي مع ضرورة إلغاء المرسوم التنفيذي الخاص بقانون العمل الجديد فضلا عن تحسين القدرة الشرائية . و حسب نفس المتحدث فإن قانون العمل هو قمع للحرية الفردية و قد دعت النقابات المحتجة من خلال حركتها إلى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النّسبي ، منددة بما وصفته بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية من متابعات قضائية، و خصم من الأجور، وحجز و محاصرة للمقرات..كما جاءت هذه الوقفة من أجل تحقيق هذه المطالب الثلاثة المرفوعة سابقا .هذه الحركة انطلقت باعتصام أمام مبنى متحف المدنية المتواجد بوسط مدينة تيزي وزو ثم تنظيم مسيرة سلمية حاشدة جابت مختلف شوارع مدنية تيزي وزو لتختتم بالقرب من مقر ولاية تيزي وزو . للعلم فان هذه الحركة الاحتجاجية عرفت مشاركة حوالي 48 ولاية من مختلف انحاء الوطن ، وحسب تصريحات المحتجين فإن هذه الحركة الاحتجاجية الولائية و الجهوية و الوطنية ستبقى متواصلة إلى غاية استرجاع مكتسباتهم المشروعة كما تمسكت النقابات المستقلة بقرار شنّ هذا الاعتصام الوطني في ولاية تيزي وزو، و تصعيد اللّهجة الاحتجاجية إلى غاية تراجع الحكومة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي.