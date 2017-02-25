نزيف حاد يطال حزب عمارة بن يونس بقالمة





صرح نهار أمس المنسق الولائي للحركة الشعبية بولاية قالمة السيد صالح مصطفى خلال تنشيطه ندوة صحفية والتي أعلن من خلالها رسميا عن استقالة جميع إطارات الحركة بالولاية على غرار 7 أعضاء من المجلس الوطني من أصل تسعة و 12 عضو مكتب ولائي من أصل 15 و 30 منسق بلدي من أصل 34 ، ليتواصل بذلك النزيف ليطال جميع الإطارات وحتى المناضلين الذين تعاطفوا مع منسقهم الولائي ليقرروا هم كذلك الانسحاب من الحركة التي فقدت أزيد من 800 منخرط بها وبهذا تكون حركة بن يونس قد زالت نهائيا من ولاية قالمة بعد أن قرر مسؤولها الأول التخلي عن مناضليه مقابل ترشيح أحد الأشخاص المقيمين بالجزائر العاصمة والذي كان بالأمس القريب عضو مجلس وطني بإحدى الأحزاب ، في واحدة من أكبر مسلسلات التجوال السياسي ،و قد وصف المنسق الولائي المستقيل هذا القرار الذي جاء بإيعاز من طرف من وصفهم في كلمته بأصحاب المهام القذرة موجه بذلك أصابع الاتهام إلى رئيس ديوان الحركة الذي اعتبره هو من وراء هذه القرارات الارتجالية التي لا تخدم الحركة خاصة في هذا الظرف حيث حولت الحركة إلى ما يشبه الشركة التي تسير بالقرارات و ليس بآراء القاعدة النضالية ، مضيفا انه مباشرة بعد إعلانه الرسمي عن الاستقالة التف حوله جميع إطاراته و مناضليه الذين قرروا هم كذلك تقديم استقالاتهم الجماعية و التخلي نهائيا عن الحركة،و حسب ذات المتحدث فإنه يرفض رفضا باتا سياسة الانبطاح للقرارات الفوقية و هذا حفاظا على كرامة و سمعة المناضلين مضيفا أن فرض قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة دون اخذ بعين الاعتبار رأي اللجنة الولائية المنصبة لهذا الشأن و المعتمدة من طرف اللجنة الولائية أمر غير مقبول بتاتا خاصة أن المترشح الذي تم فرضه على رأس القائمة مقيم بالجزائر و لا تربطه بالولاية إلا شهادة الميلاد بالإضافة إلى كونه وافد جديد بعدما كان مدير حملة للانتخابات التشريعية لرئاسيات 2014 لأحد المترشحين يقول ذات المتحدث،ومع الاقتراب الرسمي لموعد الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 بدأت الصراعات والضغوطات على ممثلي الأحزاب بالولايات تتهاطل بغرض إجبارهم على وضع أشخاص كثير ما يقال عنهم أنهم لا علاقة لهم بالمكاتب الولائية على رأس القوائم التشريعية و هو ما حدث فعلا بالحركة الشعبية الجزائرية بقالمة التي يترأسها عمار بن يونس و هو ما دفع بالقاعد النضالية له بالولاية إلى تقديم استقالتها الجماعية.

ل.عزالدين