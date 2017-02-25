متربصو التكوين المهني يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة





يلتحق اليوم الآلاف من المتربصين بمقاعد الدراسة والتكوين بمؤسسات التكوين المهني والتمهين عبر كافة ولايات الوطن وذلك بعد أن انتهت فترة التسجيلات والطعون التي تلتها فترة الإعلان عن النتائج لدورة فيفري 2017.حيث تعرف هذه الدورة إدراج تخصصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق العمل موجهة خاصة للمتربصين الجدد الذين التحقوا بمؤسسات التكوين المهني والتمهين بمختلف ولايات الوطن حيث أدرجت الوزارة الوصية عدة تخصصات جديدة على غرار الفلاحة ، الفندقة ، صيانة المصاعد الكهربائية وغيرها من التخصصات التي يسجل بها عجزا في اليد العاملة المؤهلة خاصة في قطاعي الفلاحة والبناء اللذان يعرفان نقصا حادا في اليد العاملة وهو ما دفع بوزارة والتكوين المهني والتمهين لإدخال تخصصات جديدة بمؤسساتها لتأهيل وتكوين الشباب للاعتماد عليهم خاصة في هذين القطاعين وفي ذات السياق أدخلت مديرية التكوين المهني والتمهين بعنابة 42 تخصصا جديدا بمؤسساتها حسب ما نقلته مصادر آخر ساعة منها التكوين في التخصصات التابعة لقطاع الفلاحة من أجل تكوين وتأهيل جيل يستطيع العمل في هذا القطاع الحساس الذي تعول عليه الدولة الجزائرية في سنوات ما بعد البترول وهو ما يستلزم تكوين شباب يمكنه أن يحقق مردودية كبيرة ونتائج مرضية في قطاع الفلاحة كما أدرج بمؤسسات التكوين المهني والتمهين بعنابة تخصصات خاصة بقطاع السياحة وهو قطاع حساس كذلك ترتكز عليه الجزائر في بناء اقتصادها في مرحلة ما بعد البترول كغيره من القطاعات الأخرى على غرار الصناعة وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات الخاصة بدورة فيفري انطلقت عبر مراكز التكوين المهني والتمهين في 2 جانفي 2017 واستمرت إلى غاية 18 فيفري 2017 تلتها مرحلة التوجيه والانتقاء أيام 19 و 20 و 21 فيفري الجاري ليعلن نتائج الناجحين في دورة فيفري 2017 في 22 فيفري 2017 على أن تنطلق الدراسة اليوم.

مازوز.ب