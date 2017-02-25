بيع قسائم السيارات لسنة 2017 بداية من الفاتح مارس





تنطلق عملية بيع قسيمات السيارات رسميا لسنة 2017 ابتداء من الفاتح مارس القادم إلى غاية 31 من نفس الشهر أي أن المدة القانونية المحددة من طرف المصالح المعنية لاقتناء قسيمات السيارات بالنسبة لأصحاب المركبات بمختلف أنواعها لا تتعدى الشهر عكس العام الفارط.

بوسعادة فتيحة

حيث تم تمديد المدة القانونية ثلاثة أشهر كاملة بسبب عدم التمكن من الانتهاء من عملية طباعة القسيمات الجديدة بعد رفع الأسعار التي وصلت إلى أربعين بالمئة بالنسبة لبعض السيارات خاصة الجديدة وفي ظل الركود الذي ما زال يخيم على عملية استيراد السيارات والغموض الذي يلف الحصة الخاصة بسنة 2017 تبقى الوزارة على نفس أسعار العام الماضي والتي تحدد حسب قوة السيارة وسنوات السير بالنسبة للسيارات التي لا تتعدى قوة محركها الستة أحصنة فقد قدرت بـ 2000 دج بالنسبة للسيارات السياحية الجديدة الأقل من ثلاث سنوات و1500 دج بالنسبة للسيارات التي تتعدى ثلاثة سنوات حتى ست سنوات و1000دج بالنسبة للسيارات التي تتعدي الست سنوات حتى العشرة سنوات و500 دج فقط بالنسبة للسيارات القديمة.عذا ويقدر ثمن قسيمة السيارات الجديدة بقوة سبعة أحصنة حتى تسعة أحصنة بـ 4000 دج الأقل من ثلاث سنوات و3000 دج بالنسبة للسيارات الأكثر من ثلاث سنوات حتى ست سنوات و2000 دج للسيارات الأكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات و1500 دج بالنسبة للسيارات القديمة.وقد تم تقدير قيمة قسيمة السيارات الجديدة الأقل من ثلاث سنوات التي تزيد فوقها عن الشعرة أحصنة بـ 10 آلاف دينار جزائري و6000 دج بالنسبة للسيارات الأكثر من ثلاث سنوات حتى ست سنوات و4000 دج للسيارات إبتداء من ست إلى عشرة سنوات و3000 دج للسيارات بقوة عشرة أحصنة القديمة هذا ويدفع أصحاب السيارات سنويا مبالغ تقدر بالملايير تدخل الخزينة العمومية دون وجود أي تغيير في حالة الطرقات التي تشهد تدهورا كبيرا حتى فيما يخص الطرقات التي تم تهيئتها مؤخرا تحولت إلى طرقات مهترئة تملؤها الحفر في وقت قياسي ناهيك عن وضعية الطرقات القديمة التي لم تشهد عملية التهيئة منذ عشرات السنوات هذا إذا تم استثناء الممهلات التي يتم وضعها بطرق منافية للمعايير والمقاييس المعمول بها والتي تتعدى الخمسة عشر أو العشرين شهرا في أغلب الحالات ويتم وضعها بطريقة عمودية وأغلب الممهلات وضعت من طرف المواطنين وسط الأحياء ولم يتم إزالتها من طرف مصالح البلدية حسب ما جاء في تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإزالة جميع الممهلات العشوائية ووضع ممهلات تتماشى مع القوانين المعمول بها.